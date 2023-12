Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Las primeras horas de los concursantes de 'Operación Triunfo' tras pasar la Navidad en su casa con su familia están dejando un clara protagonista. En su llegada a la Academia, Salma Díaz reveló que estaba mucho más tranquila al ver los motivos por los cuales los seguidores del formato la criticaban. De hecho, pronunció una frase que, al ver lo que ha sucedido en esta primera noche, podría cobrar sentido: "La gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay".

Violeta y Salma en la Academia de 'OT 2023'

A pesar de su tranquilidad, la tarde en la Academia se le empezó a complicar y se lo hizo saber a la profesora de interpretación Abril Zamora . Tras esta charla en la que no dejó claro qué le ocurría, habló con su compañero Martin Urrutia y arrojó un poco de luz en el asunto.

"Llevo un mes sin dormir sola (...) Yo he hecho tanto por ella y no me la esperaba así (...) Tengo como piedra tras piedra en el camino y no para. Cuando estoy superando una cosa viene otra y otra, y nunca puedo estar bien (...) Si podía con todo era por ella", aseguró la concursante entre lágrimas sin desvelar la identidad de la persona sobre la que hablaba. Sin embargo, esta conversación pudo dejar algunas pistas de a quién se refería, puesto que Martin le aseguró que podía apoyarse en él, en Naiara, en Juanjo Bona o en Chiara Oliver.

Las redes sociales apuntan a Violeta

Esta charla ha hecho que todas las miradas de los seguidores del formato se dirijan hacia Violeta Hódar, ya que era una de las personas con las que más tiempo pasaba antes de irse a casa por Navidad y en su regreso se las ha visto más distanciadas. Una de las hipótesis que han comentado los fans de 'OT 2023' es que Salma y Violeta tenían algo más que una amistad en la Academia y cuando la granadina ha visto a su novia en su salida se ha arrepentido de tener algo con su compañera.

Otros usuarios de X, anteriormente Twitter, aseguran que a Salma podría gustarle Violeta y esta, al no sentir lo mismo, le habría parado los pies. Solo queda esperar para ver si alguna teoría se confirma, mientras tanto, cabe resaltar que en la mañana del 27 de diciembre se las ha podido ver hablando con total normalidad durante la clase de Fitness y el desayuno.