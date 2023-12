Noemí Galera, harta del desorden de los concursantes de 'OT 2023': "Me da agonía"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que los concursantes de 'Operación Triunfo' regresaron el 26 de diciembre a la Academia, tras pasar la Navidad en casa con sus familiares, Noemí Galera ya les ha tenido que regañar. El mismo día 26 tuvo que darles un toque de atención porque algunos participantes, que habían visto lo que se estaba comentando sobre el programa en redes sociales, se lo estaban contando a los que habían preferido no mirar nada.

Noemí Galera y los concursantes de 'OT 2023'

Sin embargo,tras su regreso. Como no podía ser de otra manera,, puesto que lleva todo el concurso llamándoles la atención por dejar la ropa tirada en la zona de los baños y el vestuario.

"Llegasteis ayer. Por favor, ¡las maletas vacías ya! ¡La ropa de gala de hace dos semanas a recepción! Está hecho un asco otra vez. Luego pasa lo que pasa, que tenemos que correr cuando hay visitas y visitas va a haber muchas y van a querer ver la Academia. Y de verdad, es que da un asquito que no se puede soportar. Es que no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza", ha comenzado explicando Noemí Galera.

Cansada de la poca limpieza de los concursantes

En ese mismo momento, la directora de la Academia les ha insistido en que entreguen la ropa de la gala anterior y las maletas que han llevado tras estar con su familia en Navidad: "Las maletas las quiero ya, right now, fuera. Antes de las cuatro tienen que estar las maletas fuera, toda la ropa de gala en recepción y todo recogido (...) No sé cómo seguís en el bucle este. ¿No os sirve nada de lo que nos pasa aquí?".

"Yo os aviso de que va a venir gente, mucha gente, pero que si luego tenéis que correr y luego os sacan los colores y os dicen: 'joder, cómo esta esto', es vuestra casa y si vosotros tenéis vuestra casa así, me parece cojonudo. Yo ya no me voy a meter más, llegará un momento en el que no pasaré de ahí porque me da agonía, directamente. Llegasteis ayer. Id a echarle un vistazo", ha sentenciado Noemí Galera.