'Succession' comenzará el rodaje de su tercera temporada en abril

Tras su celebrada segunda temporada, 'Succession' se ha consolidado como uno de los productos estrella de HBO. La doble victoria en los Globos de Oro -en las categorías de mejor drama y actor protagonista- ha llevado a la creación de Jesse Armstrong a elevar las expectativas de cara a la tercera entrega, que, como adelanta Deadline, comenzará a rodarse en abril.

Brian Cox en la segunda temporada de 'Succession'

El anuncio del inicio de las grabaciones ha tenido lugar durante un evento de Sky celebrado en la Tate Modern de Londres, al que han asistido tanto Armstrong como Brian Cox, protagonista de la ficción. Durante el panel, el veterano actor ha desgranado su proceso creativo a la hora de afrontar la cruel personalidad de Logan Roy: "El actor se prepara y a veces desespera. Me gusta saber lo que estoy haciendo, pero te das cuenta rápidamente de que el escalofrío que sientes al no saber algo es muy emocionante."

Tanto se ha mimetizado con su personaje, que Cox reconoce que el patriarca de los Roy se ha convertido en una especie de alter ego: "Lo irónico es que ahora digo lo que pienso, que es algo que no solía hacer. Le digo a la gente que se vaya a la mierda." Y ya no es solo que exprese lo que bulle en su fuero interno, sino que el público se lo pide, incluso en las circunstancias más extrañas, ya que ha recordado su paso por un evento del #MeToo en el que recibió una inesperada petición: "De repente me rodearon varias mujeres y dos o tres de ellas me pidieron tranquilamente, con sus cámaras, '¿Nos puedes mandar a la mierda?'."

Siempre al límite

Por su parte, Armstrong también ha arrojado algo de luz sobre cómo funciona la sala de guionistas de la osada serie: "Cuando tenemos dudas acerca de nuestras tramas, leemos el Financial Times, vemos que Carlos Ghosn se ha escondido en una caja de altavoces para volar a Líbano y decimos, 'Hoy podemos volvernos locos'." El resultado de esa locura podrá verse en algún momento de 2020, cuando podremos ver qué depara el destino a una de las familias más poderosas de la televisión.