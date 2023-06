The CW renueva 'Superman & Lois' y 'All American: Homecoming' y cancela 'Gotham Knights'

Por Alejandro Rodera |

The CW se está quedando en los huesos. Con el objetivo de lograr que la cadena sea rentable en 2025, su nueva dueña, Nexstar Media Group, que anunció la adquisición del 75% del canal juvenil en verano de 2022, ha instaurado una política clara, y acorde a la actual tendencia de la industria: recortar gastos. Ejecutivos relevantes y otros trabajadores fueron despedidos con el cambio de orden, pero el reajuste más significativo de cara al público tiene que ver con la programación, que se enfocará más a coproducciones y adquisiciones de productos de terceros.

El elenco de 'Gotham Knights'

Por tanto, la CW que se caracterizaba por. Entre las bajas vividas en los últimos meses se encuentran ' Roswell, New Mexico ', ' Dinastía ', ' Stargirl ', ' Kung Fu ', ' The Flash ', opese a expandir franquicias tan consolidadas como ' Sobrenatural ' o ' Walker '. Además, ' Riverdale ' y ' Nancy Drew ' acabarán este verano. Dentro de este panorama de incertidumbre,

Las tres series en cuestión eran 'Superman & Lois', 'All American: Homecoming' y 'Gotham Knights'. De ese tridente, las dos primeras se han ganado la luz verde, mientras que la tercera no pasará de su primera temporada. Sin embargo, hasta las renovaciones tienen un reverso negativo, ya que tanto la cuarta temporada de 'Superman & Lois' como la tercera de 'All American: Homecoming' sufrirán recortes. Ambas verán reducidos sus elencos principales, así como sus cuentas de episodios. La ficción superheroica regresará con su entrega más breve hasta la fecha, de tan solo diez capítulos, mientras que 'Homecoming' se reducirá hasta trece episodios. La mayor condensación de 'Superman & Lois' radica en su mayor presupuesto, sobre todo debido a los efectos visuales y especiales.

Sin supervivientes

En el apartado de las bajas, cabe destacar que ninguna de las tres grandes apuestas de The CW para la temporada 2022-23 ha sobrevivido a la purga. Primero cayeron 'Los Winchester' y ' Walker: Independence' y ahora le ha tocado a 'Gotham Knights', dejando a 'Superman & Lois' como la única representante de DC en una cadena que durante mucho tiempo destacó como el hogar del Arrowverso. La cancelación de 'Gotham Knights' no responde exclusivamente a su rendimiento en audiencias, que según apunta Deadline está siendo lo suficientemente notable, sino más bien a esa estricta política de austeridad. Por su parte, 'Superman & Lois' y 'All American: Homecoming', que sí tienen un desempeño sobresaliente, se han unido a 'Walker' y 'All American' como los últimos vestigios de la anterior The CW.