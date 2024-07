Por Alejandro Burrueco Marín |

'Grand Prix' dará comienzo a su próxima edición el lunes 8 de julio, lo que no ha pasado por alto 'Supervivientes All Stars'. El reality de supervivencia de Telecinco ha preparado una gala con "un despliegue sin precedentes de espectaculares juegos en la playa, toda una serie de pruebas de equilibrio, fuerza, inteligencia y estrategia" con el objetivo de aplacar el inicio del concurso veraniego de La 1.

Zona de juegos de 'Supervivientes All Stars'

Además,, la segunda expulsada de la edición de las leyendas, por lo que Vázquez tendrá la oportunidad de entrevistarla dejando de lado su sonada enemistad.

Por último, 'Supervivientes All Stars' celebrará unas pruebas de líder especiales, con el objetivo de nombrar a una de sus leyendas "líder de líderes". El concursante que consiga superar todas las pruebas se hará con el Tridente Dorado, que le dará el poder de salir de la lista nominados intercambiándose por otro compañero en cualquier momento de lo que queda de edición.

'Grand Prix' se adelanta

Telecinco no es el único canal que juega con su programación para contraatacar y atraer a las audiencias. La cadena pública tenía previsto el estreno de 'Grand Prix' cerca de las 23:00, cuando acabase su ficción nocturna '4 estrellas'. No obstante, en el último momento RTVE decidió adelantar el programa a las 22:05, por lo que será competencia directa de 'Supervivientes All Stars', que comienza cinco minutos antes a las 22:00 y se movió del martes al lunes para afrontar el duelo.