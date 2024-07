'Invictus, ¿te atreves?' tiene nueva ubicación tras ceder su hueco al 'Grand Prix'

Por Alejandro Burrueco Marín |

La 1 comenzó una serie de reajustes en su parrilla para emitir la Eurocopa, que lleva semanas encabezando las audiencias. En la misma línea, la cadena pública ha tenido que buscar un hueco para 'Invictus, ¿te atreves?', ya que el 'Grand Prix' volverá a ocupar el prime time de los lunes como hizo en 2023. Después de tres programas, el formato presentado por Patricia Conde tendrá que emitir su próxima entrega el viernes 5 de julio a las 23:05.

Leo Harlem y Lorena Castell, primeros padrinos de la edición 2024 del 'Grand Prix'

El último programa de 'Invictus, ¿te atreves?', emitido el pasado lunes 1 de julio,. De hecho, consiguió su mejor dato de audiencias con un 8,7%, pese a que siga siendo escaso para La 1. Con la reubicación al viernes tratarán de repetir la táctica, ya que

Ese espacio de los viernes por la noche que ahora ocupará Conde se solía cubrir con películas, por lo que la parrilla ha sufrido un gran cambio. En esta primera semana de nueva ubicación, el formato producido por Boxfish lo tendrá más fácil a la hora de atraer a la audiencia, no solo por el impulso de la Eurocopa, sino porque 'Tu cara me suena' emitirá un recopilatorio de la edición y no una nueva gala. No obstante, de cara a las siguientes semanas la semifinal y la final del programa de imitaciones de Antena 3 serán un férreo rival.

'Grand Prix' arraigado a los lunes

Después de más de diez años de ausencia, 'Grand Prix' volvió en 2023 por todo lo alto logrando grandes datos de audiencia que lo llevaron a ser el mejor estreno del año en la televisión y el líder de su franja en sus 7 entregas. Es por ello que TVE ha querido mantener el programa los lunes para repetir la estrategia, aunque este año será más duro por el revés de Telecinco, que ha colocado 'Supervivientes All Stars' el mismo día para aplacar sus datos.