'Supervivientes 2019': Chelo García-Cortés critica la "incultura" de Oto Vans

'Supervivientes 2019' despidió el pasado jueves a Oto Vans. El joven fue el concursante menos querido por la audiencia en un televoto exprés en positivo y, más tarde, perdió la batalla contra Chelo García-Cortés y Mahi y fue definitivamente expulsado. Esta salida sorprendió al propio Oto, pero también a sus compañeras. Sin embargo, no parece que Chelo guarde un buen recuerdo del concursante.

Oto escucha los ataques de Chelo

La colaboradora de 'Sálvame' ha aprovechado su expulsión para criticar la "incultura" del joven. Según Chelo, el influencer desconoce que la Tierra solo tiene una luna y no sabe dónde está la provincia de Ourense: "Me preocupa que una persona que presume de ser influencer, aunque sea del maquillaje, no pueda saber dónde está Ourense ni que luna solo hay una".

Además, la concursante acusó a Oto de "estar obsesionado" con que el público le expulsaría por ser gay, algo que Chelo ve como "un disparate": "Yo desde el principio tuve la sensación de que tenía que nominarle a él", aseguró. El joven escuchó este domingo en 'Conexión Honduras' las acusaciones de su compañera, que no le pasaron desapercibidas.

Oto niega las acusaciones de su compañera

El exconcursante escuchó incrédulo las palabras de Chelo y aseguró que no se esperaba en absoluto sus comentarios: "Toda mi vida he veraneado en Ourense. Y obviamente sé que solo hay una luna, solo le pregunté si la estábamos viendo a la vez que en España". Con respecto a su orientación sexual, Oto admite que comentó su medio a ser expulsado por los votos de personas homófobas.

El regreso de Oto a la civilización parece estar desarrollándose sin ningún problema. El joven ha perdido más de seis kilos en este mes y medio de concurso, una marca importante teniendo en cuenta su delgadez.