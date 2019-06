'Supervivientes 2019': Colate critica con dureza la actitud "poco agradecida" de Isabel Pantoja

La buena sintonía entre Colate e Isabel Pantoja tan solo duró unas semanas. La pareja de concursantes de 'Supervivientes 2019' lleva un tiempo enfrentada y, sin ir más lejos, el pasado jueves la tonadillera nominó a su examigo de manera directa. El ex de Paulina Rubio cree que la cantante ha puesto el foco en él y que será su "próxima víctima".

Colate critica a Isabel delante de Mónica

El concursante compartió sus impresiones con Mónica Hoyos en una tensa conversación que no ha pasado desapercibida: "Es una crack de la manipulación para ganar los realities, creo que nos ha utilizado a todos", dijo sobre la cantante. El superviviente está harto de pescar para el resto de sus compañeros, en concreto para la tonadillera, y que no agradezca su trabajo: "Soy el tío que mejor se ha portado con ella, sin ser su chico de los recados".

Además, Colate advirtió a Mónica de que su enemistad no era más que la consecuencia de haberle seguido el juego a Pantoja: "Su primera víctima ha sido Carlos, el siguiente soy yo. Y te pone en contra a ti, a su ejército, a la audiencia y todo". El concursante le aconsejó a Hoyos que "siguiera su camino", una manera edulcorada de pedirle que se alejara de Isabel.

La respuesta de Pantoja

Tan solo unos minutos más tarde de que se produjera esta conversación, Mónica se acercó a Isabel para contarle lo ocurrido. Lo cierto es que la ex de Carlos Lozano censuró algunas partes de la charla, pero sí reconoció las quejas de Colate sobre la actitud poco agradecida de Pantoja: "Cuando haces una cosa, está muy mal echarla en cara", dijo molesta la cantante.

Según la tonadillera, tanto ella como sus compañeros agradecen las tareas de pesca de Colate, pero no está dispuesta a admirarle por ello: "¿Qué tenemos que aplaudirle? Yo no le voy a aplaudir. Que me aplaudan a mí cuando canto", sentenció.