'Supervivientes 2019': Dakota, apartada del concurso por una supuesta agresión a Colate

Este jueves 'Supervivientes 2019' comenzaba su novena gala con el semblante serio de Jorge Javier Vázquez. El presentador anunciaba que se había producido una "situación extrema" entre Dakota y Colate: "Un enfrentamiento fuerte que ha motivado que, de momento, Dakota haya sido separada del grupo", ha explicado. Minutos más tarde todos los concursantes, incluidos los protagonistas de la disputa, han ofrecido diversas versiones de lo ocurrido.

Al parecer, Dakota habría pasado toda la noche cuidando del fuego y, a la mañana siguiente,. La joven se negó entonces dejar que su compañero utilizara el fuego para cocinar los peces solo para él. Y hasta aquí todas las versiones coinciden.

Dakota afirma no haber agredido a su compañero

Lo que sucede a continuación no está del todo claro. Colate se empeñó en cocinar y Dakota intentó evitarlo por todos los medios. Es entonces cuando Colate cae al lado del fuego. Según el concursante, como consecuencia de un empujón de Dakota. La misma versión la mantiene Albert, que apoya a Colate, y Omar, que cree que ambos concursantes se han equivocado en sus actos.

Por su parte, Fabio e Isabel Pantoja niegan esta versión. Ambos coinciden en que Colate cae solo en su intento por acceder al fuego. De hecho, Fabio llega a admitir que es Colate quien "agrede" a Dakota: "Dos hombres contra una mujer, solo digo eso", afirma el argentino, haciendo referencia a Albert y Colate.

La versión de Dakota

El propio Albert decía haber sido testigo de excepción de la supuesta agresión: "He visto un empujón al lado de las brasas y he visto cómo se caía Colate. Me he puesto en medio y los he separado". Por el contrario, la Pantoja negaba en absoluto las palabras de su compañero: "Dakota juró por su hermano, que está fallecido, que no se iba a hacer el pescado. Él se ha tropezado hacia atrás, han estado los dos (Colate y Albert) empujando a Dakota protegiendo el pescado".

Minutos más tarde era la propia Dakota la que explicaba lo sucedido, manteniendo una versión muy parecida a la de Isabel: "Se estaba poniendo en medio y le he hecho así para que me dejara y se ha caído. Te juro que no le he pegado, se ha tirado", explicaba la concursante entre lágrimas, suplicando que la creyeran.