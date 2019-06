'Supervivientes 2019': Mónica Hoyos y Colate protagonizan su primer encontronazo

En las últimas semanas, Colate y Mónica Hoyos habían protagonizado un inesperado y sorprendente acercamiento en 'Supervivientes 2019'. Sin embargo, parece que el (mal) humor de Colate y sus supuestos desprecios hacia Mónica han terminado cansando a la peruana, que ha protagonizado su primer encontronazo con el concursante.

Mónica y Colate discuten por vez primera

El distanciamiento entre ambos comenzó tras una noche de lluvia en la que Mónica trató de entrar en la cabaña de los chicos para dormir. Pero su incorporación quedó en un intento cuando, después de intentar meter su esterilla, se dio por vencida ante la pasividad de sus compañeros. Colate, que se había despertado por culpa de Mónica, mostró su antipatía y no ofreció ayuda a la concursante.

A la mañana siguiente, Mónica pidió explicaciones a sus compañeros y Colate le aseguró que había hecho todo lo que estaba en su mano para ayudarla, algo con lo que no estaba de acuerdo Hoyos: "Si os pido reorganizar la cabaña, lo mínimo es que me digáis que sí. Yo hubiera dicho 'Mónica, entra'. Me levanto y te ayudo. No hubiera gritado a nadie", sentenció.

Mónica cree que Colate no se fía de las chicas de la isla

Pero la disputa no quedó ahí. El resquemor de la peruana aumentó más tarde, cuando las chicas propusieron encender el fuego con la última cerilla que les quedaba al grupo. Colate, no obstante, no estaba de acuerdo con la idea puesto que Albert no se encontraba presente: "No me fío hasta que venga Albert", afirmó.

La Hoyos se atrevió a señalar que "en algún momento no estará Albert", un supuesto que no le sirvió de nada a Colate: "Bueno, de momento está". La concursante está convencida de que su examigo no se fía de las chicas de la isla para tareas como encender el fuego. El distanciamiento entre ellas es claro y cada vez es más probable que Mónica se una al grupo de Chelo, Omar e Isabel.