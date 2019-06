'Supervivientes 2019': Mónica Hoyos desconfía de Isabel Pantoja y la critica a sus espaldas

El pasado jueves, Mónica Hoyos vivió quizá el peor y el mejor día de su recorrido en 'Supervivientes 2019'. La concursante fue desterrada tras convertirse en la nominada menos votada de la semana, pero más tarde fue repescada y contó con un gran apoyo por parte de la audiencia. Sin embargo, su regreso a Playa Uva no ha sido tan satisfactorio como esperaba, y es que el grupo no parece haber recibido con los brazos abiertos a su compañera.

Isabel recibe a Mónica tras ser repescada

Las sospechas de Mónica comenzaron incluso minutos antes de volver a la isla. La concursante parecía decepcionada por la despedida que sus compañeros habían tenido con ella, quizá menos emotiva de lo que esperaba: "Creo que mis compañeros no son del todo sinceros. Cuando me he ido no he notado mucha pena por parte de gente que yo pensaba que iba a estar más triste, a la que yo he ayudado mucho".

A pesar de no nombrarla directamente, la joven hacía referencia a su compañera Isabel Pantoja: "Una cosa es que sea educada y hable bien, pero tonta no soy". De hecho, la concursante compartió sus inquietudes con respecto a la tonadillera con su amigo Albert cuando descubrió que la cantante la había nominado: "De la que estaba conmigo todos los días no me lo esperaba. Acababa de sufrir una crisis de ansiedad y creo que estuve a la altura. Y era difícil", le explicaba a su compañero.

Isabel prefería a Chelo o Mahi antes que a Mónica

Tras el regreso de Mónica Hoyos a la playa, el resto del grupo descubrió que Chelo y Mahi continuaban en el programa. Las concursantes conviven en un barco varado en una playa perdida, un dato que el resto de compañeros desconocía. La sorpresa fue mayor incluso para Isabel Pantoja, que tenía la esperanza de reencontrarse con su amiga Chelo en Honduras.

Preguntada por esta cuestión en directo este domingo, Isabel confesó que hubiera preferido recibir de vuelta a Chelo o Mahi antes que a Mónica, algo que a la Hoyos le ha molestado sobremanera: "Pues está bien que me lo digas porque yo no lo sabía", respondió muy ofendida. Su relación, de hecho, no pasa por su mejor momento.