'Supervivientes 2019': Mónica Hoyos e Isabel Pantoja se tachan mutuamente de "sinvergüenza" y "malísima"

Si hay dos concursantes en 'Supervivientes 2019' que han pasado del amor al odio en cuestión de días, esas son Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. De compartir confidencias, las concursantes han terminado nominándose entre sí y criticándose a las espaldas. Un distanciamiento que ya viene de lejos y que, finalmente, ha explotado este jueves en La Palapa, durante la décima gala de la edición.

Enfrentadas en directo

El programa ha emitido diversos vídeos en los que ambas se critican a las espaldas sin ningún tipo de apuro: "Está loca por llegar a la final. Ya me puede buscar las vueltas que me busque, y de víctima mucho menos. Si ha habido alguna víctima, aquí, esa he sido yo", sentenciaba Isabel, que compartía sus impresiones con Fabio. Al mismo tiempo, Mónica y Albert le hacían un traje a la tonadillera en otro lugar de la isla. "Sinvergüenza" y "malísima" fueron, quizá, las palabras que más le dolieron escuchar a la cantante.

Isabel no pudo más que devolverle los insultos y apuntar que el origen del conflicto corresponde a su primera nominación a Mónica, algo que Hoyos confirmó: "Sí pienso que eres una sinvergüenza porque mientras hemos estado juntas en Cayo Paloma, hemos sido más que compañeras. Yo a ti te quería de corazón, Isabel". La concursante, además, aseguró que se sentía traicionada por su compañera porque cuando fue nominada por ella, la Pantoja habría asegurado que nominaría a alguno de los chicos.

Albert defiende a Mónica y Fabio se pone de parte de Isabel

El conflicto entre ambas ha dividido a la isla. Albert se ha puesto de parte de su amiga Mónica, mientras que Fabio ha defendido a Pantoja. El "viceverso" asegura que Isabel tiene a varios "súbditos" en la isla que hacen lo que ella les pide y que le tienen miedo: "Yo me alejo de ella para que no me pida. Le tienen miedo porque los tiene comprados", aseguró.

Por su parte, Fabio definió a la cantante como una mujer "sin maldad y con sanos principios" y considera que el disgusto de Mónica es exagerado: "Está haciendo algo muy grande cuando no lo es, es una exageración de cosas que son muy pequeñas", sentenció.