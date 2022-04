A la participación de Nacho Palau y Kiko Matamoros en 'Supervivientes 2022', se suma la de la cantante Ainhoa Cantalapiedra, la ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo'. Emma García lo anunciaba en 'Viva la vida' durante la tarde del 3 de abril de 2022 dando paso a un vídeo de la artista.

Ainhoa Cantalapiedra

Cantalapiedra, quien participó también en las preselecciones de Eurovisión 2003 y 2010, repasaba los enseres que le faltan para ir a Honduras. "Chubasquero, calcetines... Me presento, para los que no me conozcais, soy Ainhoa Cantalapiedra, cantante y autora. Estoy preparando una lista para ir a un lugar donde la aventura es total, entre sol, entre bichillos, y donde voy a pasar un poco de hambre", decía la ganadora de 'OT 2'.

La vasca, que hace tiempo que no se deja pasar por televisión, era muy polémica en la Academia de 'Operación Triunfo' debido a su mala relación con alguno de sus compañeros de edición, algo que pudimos ver y comprobar en el reencuentro de 'OT 2' cuando protagonizó un tenso momento con Nika. ¿Habrá cambiado en estas dos últimas décadas y veremos una Ainhoa mucho más reservada, o garantizará la polémica en la isla?

Lo que le da más miedo

"Para mí, ha sido una sorpresa, porque llegaba de México hace cuatro meses y me dijeron que había posibilidades y hace dos semanas me avisan", explicaba Cantalapiedra en una conexión en directo con 'Viva la vida'. "Encantado de compartir contigo esa experiencia, no te conozco de nada, pero me pareces una persona bastante interesante", decía Kiko Matamoros. "Como buena vasca, me da un poco de miedo el tema de que no me lleve bien con la gente", comentaba la cantante.