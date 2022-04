Con 'Secret Story: La casa de los secretos' encarando su última semana, Telecinco ha comenzado a calentar motores de cara a su próximo reality, 'Supervivientes 2022'. Tras anunciar a Nacho Palau como primer concursante de la edición, 'Viernes deluxe' se encargó de confirmar el segundo participante que acompañará al ex de Miguel Bosé a Honduras: Kiko Matamoros. El colaborador se sumaba así al que es su segundo reality, trece años después de participar en 'GH VIP 2'.

Kiko Matamoros confirma su participación en 'Supervivientes 2022' en 'Viernes deluxe'

"Vamos a descubrir ahora mismo quién es el segundo participante de 'Supervivientes 2022'. Yo no lo sé, me voy a enterar ahora, os lo juro", anunció Jorge Javier Vázquez, en un momento del programa, para dar paso al vídeo en el que su compañero confirmaba su incorporación al reality. "Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes y quiero dedicaros este concurso a todos los que me habéis seguido durante muchísimos años en Telecinco", declaró Matamoros, quien recibió toda una ovación en plató por parte de los presentes.

"Tengo que decir que yo sabía que estaba en negociaciones, pero no que se iba", confesó Vázquez, ante lo que Matamoros desveló que "he firmado esta tarde". "No voy con miedo. Tengo un reto muy importante delante de mí y es demostrarme a mí mismo y demostrar a todo el mundo, porque yo lo he hecho público, que se puede vivir sin aditivos ni conservantes", insistió el colaborador, ante las preguntas de sus compañeros, en referencia a lo que había dicho en el vídeo. A ello, el madrileño añadió que iba al reality "con la intención de que sirva para algo", al igual que confesó que "hay una serie de historias, que las trae el concurso y la participación, la socialización o no con los que vayan, los conflictos... que realmente me producen cierto respeto".

"Tienes el listón muy alto"

"A mí me encanta, porque tienes el listón muy alto", confesó entonces Vázquez, quien apuntó al hecho de que precisamente Matamoros había "sido muy crítico con toda la gente que ha ido a los realities, ten en cuenta que, como bajes un poquito la guardia, te van a dar unas hostias...". De hecho, el colaborador reconoció sentir algo de ansiedad, aunque "cuando me vaya, dejo aquí una estabilidad que no había tenido desde hace mucho tiempo", en referencia especialmente a sus hijos y a su pareja, Marta López. Asimismo, Matamoros reconoció que aún no había decidido si sería ella quien lo defenderá en plató y admitió "tener muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar", al igual que sentía cierto temor al hambre. Matamoros se sumaba así a Palau, de quien Belén Rodríguez apostó por que ambos chocarían durante su paso por el programa, y cuya confirmación se dio durante la semifinal de 'Secret Story', sin que él estuviera presente, al contrario de lo que sucedía con el madrileño.