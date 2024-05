Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' inició su undécima gala semanal con Carlos Sobera la noche del martes 21 de mayo, marcada por la huida de Ángel Cristo Jr. fuera del perímetro de seguridad, lo que obligó a intervenir las Fuerzas de Seguridad. Por ello, el programa había mostrado un adelanto esa misma tarde que, misteriosamente, desapareció poco después de sus redes sociales y fue sustituido más tarde por otro sin la presencia de las Fuerzas Hondureñas, algo que el propio Sobera explicó en el comienzo de la gala.

'Supervivientes 2024'muestra el recorrido de Ángel Cristo fuera del perímetro de seguridad

"A mí no me gusta empezar a los programas así, pero hoy me toca hacerlo, así que me voy a poner un poquito serio porque, al menos no hasta hoy", arrancaba Sobera. Como ya se había adelantado, el presentador explicó que el concursante había sobre pasado la zona de seguridad: "Y, en las que ha atravesado además una zona que es muy peligrosa, poniendo en riesgo no solo su vida, también la del equipo que tuvo que salir en su busca".

"Como podéis imaginar, la situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros hasta que, al final, fue localizado en perfecto estado", reveló Sobera, tras lo cual dejó claro que, "por supuesto, infringir las normas del programa con una imprudencia de este calibre va a tener consecuencias y graves". "Además, nos va a llevar convocar de una forma excepcional al oráculo de Poseidón, en el que vamos a ver todas las imágenes inéditas, en exclusiva, y en estricto orden cronológico", adelantó el vasco, quien aseguró que emitirían "el conflicto que originó todo, el momento en el que huyó, qué hizo, por dónde se desplazó, dónde lo encontraron".

"Hay una estricta legislación"

"Incluso tuvo que intervenir la Fuerza Naval de Honduras. Son palabras mayores", subrayó Sobera. El presentador aseguró que "luego veremos imágenes de todo esto", con un matiz: "No veremos imágenes de las Fuerzas de Seguridad, porque evidentemente son eso, Fuerzas de Seguridad y, como ocurre en España, hay una estricta legislación que impide mostrarlos en acción. Pero tuvieron que intervenir".

Asimismo, el vasco mostró un gráfico en el que se señalaba tanto la zona de seguridad, limitada a la playa sur, al igual que el recorrido de Cristo de una punta a otra de la isla. "Intentamos que no entren en el resto de la isla porque queremos proteger por encima de todo, su integridad física", aclaró Sobera, dado que el resto de la isla "supone una extrema peligrosidad porque es una zona llena de barrancos, oquedades, fauna salvaje...".