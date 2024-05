Por Joan Centelles Martínez |

Han pasado más de dos meses desde que los concursantes de 'Supervivientes 2024' pusieran rumbo a Honduras. En la recta final del programa, a muchos se les está haciendo cuesta arriba. Después de disputarse el juego de recompensa y durante el corte de publicidad en 'Supervivientes: Conexión Honduras', Arkano activaba el protocolo de abandono tras sufrir un bajón emocional.

Arkano y Sandra Barneda en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

", le decía a Sandra Barneda . Nervioso y con un fino hilo de voz le comentaba a la presentadora su voluntad de abandonar el programa: "No tiene sentido para mí. Que no quiero". El concursante confesó estar sobrepasado por la situación y que el tiempo que estaba en el programa era "tiempo perdido, tiempo que no vuelve". Emocionado, se rompía al hablar: "". Laura Madrueño trataba de tranquilizarle, y le invitó a abandonar la playa para que se calmara.

Más sereno, el concursante volvía a conectar con Sandra Barneda para hablar de su situación. "Para mí está siendo un infierno mental", le confesaba el rapero. "Lo siento mucho. Lo último que quiero es perjudicar al programa". La pesentadora le preguntaba por el motivo que le había llevado a tomar esa repentina decisión. "Que el tiempo no vuelve (...) quiero aprovecharlo con los míos. Mi tiempo aquí ha terminado", le respondía el concursante. "Quiero irme, estar bien e ir a terapia". Barneda empatizaba con el concursante y le confesaba: "Lo que me di cuenta haciendo 'Supervivientes' es que toda la gente me decía: 'Sandra, no sabes lo que he reflexionado sobre mi vida'. Este programa os hace mejores personas". Laura Matamoros, también emocionada, quiso mandarle fuerzas a su compañero desde el plató: "Estás haciendo un concursazo. Esto es día a día. Acuérdate de las conversaciones que hemos tenido". "Luego te arrepentirás (...) tienes que seguir dándolo todo".

Una visita sorpresa

"Me gustaría que te tomaras 48 horas para madurarlo. Si el martes quieres abandonar, el concurso habrá terminado para ti", le proponía Sandra Barneda. Arkano aceptaba la oferta de la presentadora y será en el programa de Carlos Sobera, 'Supervivientes: Tierra de nadie', cuando tome una decisión definitiva. El programa contará además con la visita sorpresa de su madre, que durante el bajón del concursante se encontraba cogiendo un avión a Honduras. "Esperemos que aguante, que pueda remontar. Estoy convencida de que si se reencuentra con su madre le va a dar un subidón ", decía la presentadora sobre la visita y continuidad de Arkano en el programa.