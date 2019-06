'Supervivientes 2019': Carlos Sobera propone a Bárbara Rey viajar a Honduras como el "fantasma del futuro"

Este martes, 'Supervivientes 2019' ha recibido la visita de su "fantasma del pasado". Miriam Saavedra ha regresado a los Cayos Cochinos como exconcursante de una de las pasadas ediciones para actuar como revulsivo en la convivencia de los participantes. El programa repite estrategia y podría recuperar a un exconcursante de la actual edición como "fantasma del presente" y fichar a su primer concursante de 'Supervivientes 2020' como "fantasma del futuro".

Carlos propone a Bárbara participar en 'SV 2019'

De hecho, durante el 'Tierra de Nadie' de este martes, Carlos Sobera ha tentado a Bárbara Rey para convertirse en concursante de la próxima edición. El presentador le ha propuesto viajar a Honduras para convivir con los demás famosos durante unos días en calidad de "fantasma del futuro", lo que la convertiría en la primera concursante oficial de la próxima edición del reality.

Sin embargo, la propuesta no parece haber calado demasiado en la actriz. La colaboradora del programa se ha mostrado bastante esquiva con la idea del presentador y, en principio, ha descartado aceptar la proposición. No obstante, la acción de Sobera podría responder a un primer cebo para la audiencia, que ahora estará pendiente de si se produce o no el esperado fichaje en los próximos días.

Isabel Pantoja podría haber impedido indirectamente su fichaje

La famosa vedette española manifestó ya hace un tiempo en sus redes sociales que estuvo a punto de fichar este año por el reality show. Lo cierto es que la actriz llevaba años sonando en las apuestas de los posibles concursantes del programa, llegando a filtrarse el caché que Bárbara Rey cobraría por estar en Honduras: 2.000 euros al día, aproximadamente.

"Yo iba a ir a Supervivientes. Pero ya no voy". Lo confesaba así Bárbara Rey, dando a entender que su participación en el concurso se ha visto afectada por un factor externo. Parte del público considera que este fichaje truncado podría deberse al elevadísimo caché de Isabel Pantoja, haciendo que el programa no se pueda permitir dos sueldos tan altos para ambas concursantes.