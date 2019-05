'Supervivientes 2019': Fabio y Violeta rompen su relación, pero se reconcilian en directo

Los bienes de primera necesidad escasean en 'Supervivientes 2019' y la falta de champú ha sido el origen de una tensa ruptura entre Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán. La pareja, que se reconcilió en directo durante la gala de este jueves, discutió después de un fuerte encontronazo entre la joven y Dakota por el uso desmesurado del champú.

Las chicas, que tienen ya acostumbrados a los espectadores a sus innumerables descalificaciones, se dedicaron todo tipo de improperios hasta que Dakota mencionó en sus ataques a Fabio: ". Eres una payasa, este hombre tiene bastante". La mención de la "hermana mayor" hizo que Violeta pidiera a Fabio que se implicara en la discusión, algo que el argentino descartó por completo.

Se reconcilian gracias al presentador

El concursante se desmarcó del conflicto asegurando que no tenía nada que ver con él y Violeta terminó mandando "a tomar por culo" a Fabio: "Yo no entro en una discusión de quinceañeras por un champú. Tengo 30 años y no entro en esa discusión", aseguró él. Por su parte, la joven le llamó "estúpido", se quejó de que no diera la cara por ella y le acabó devolviendo un anillo que previamente el argentino le había regalado.

Reconciliados gracias a Jorge Javier

En la gala de este jueves, la ruptura fue uno de los temas principales a tratar. Ambos se mantuvieron en sus trece y Fabio reconoció su dolor después de que Violeta le devolviera el anillo. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez salió en defensa de la joven: "Solo te pide un 'no te voy a dejar', una palabra de apoyo", dijo, mientras Violeta le daba las gracias mientras lloraba desconsolada.

Finalmente, Fabio aseguró que Violeta seguía siendo "la persona más importante" en la isla: "Me duele no poder abrazarla". El presentador animó a la pareja a abrazarse entonces y, de esta manera, los concursantes sellaron su reconciliación.