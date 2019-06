'Supervivientes 2019' muestra imágenes que podrían aclarar el misterio de la lata de Isabel Pantoja

El misterio de la lata supuestamente robada por Isabel Pantoja lleva, desde el pasado jueves, siendo el quebradero de cabeza de los seguidores de 'Supervivientes 2019'. Colate acusó a la tonadillera de robar una lata de comida al grupo mientras que ella aseguraba que se la había recetado el médico. Sin embargo, el programa desmintió a la cantante pero no supo aclarar lo verdaderamente ocurrido.

Durante el fin de semana, el equipo de redacción del programa ha repasado los vídeos de la convivencia de hace un par de semanas, cuando supuestamente apareció la lata "robada". El reality show mostró este domingo, durante ' Conexión Honduras ', imágenes que podrían aclarar el misterio. En ellas podemos ver que, en un primer momento,

Colate mantiene que la Pantoja robó una lata

Más tarde, Colate busca una lata en uno de los sacos a petición de Isabel: "No está la lata que me dices", le comenta a su amiga. La Pantoja le corrige entonces: "Sí, me la han dado allí", afirma tajante. "Lo que pasa es que es la que yo he pedido". Estas dos frases podrían ser clave para entender el misterio. Si en aquel momento Isabel se refería a la lata en cuestión, lo que está claro es que alguien, del programa presumiblemente, se la facilitó.

"Me la encontré, punto"

Tras la gala del jueves, Isabel Pantoja comentó con sus aliados la traición de Colate. Junto a Chelo y a Omar, la tonadillera se reafirma en que la lata apareció en playa, nadie se la dio en mano: "Me la encontré, punto". Además, la concursante afirma que si la hubiera robado, ni le hubiera pedido a Colate que se le abriera ni le hubiera dado un trozo a Mónica.

A pesar del intento del programa por aclarar el asunto, lo cierto es que el tema continúa siendo todo un misterio. Quizá la audiencia no pueda conocer la verdad que esconde este asunto hasta que la propia Isabel lo cuente una vez salga del concurso, pues parece que se mantendrá firme en su pacto de silencio.