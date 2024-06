Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 5 de junio, Pablo Motos recibió en 'El hormiguero' la visita de Cristina Pedroche con motivo del lanzamiento de su primer libro, "Gracias al miedo". Un debut con el que la presentadora se abre sobre su experiencia personal con la maternidad, asunto que abordó en el programa de Antena 3, donde no solo recordó con dolor la filtración de su embarazo, sino que lanzó una clara súplica a los medios sobre su hija.

Pablo Motos entrevista a Cristina Pedroche en 'El hormiguero'

Tras abordar algunas situaciones ella misma había experimentado durante su embarazo, Pedroche respondió a la cuestión de Motos sobre si "ser madre famosa te ha supuesto más inseguridad". "Muchos más miedos. Desde el momento en el que se filtró la noticia,", recordó la invitada. No obstante, "se filtró la noticia en diciembre y entonces no me podía refugiar en mi casa, tenía que salir" al estar a las puertas de las Campanadas, hasta el punto de que, al ver la portada con la filtración en las pantallas del programa,

"Fue tan sucio, tan feo que alguien me obligara a decirlo cuando yo tenía tantos miedos de que no saliera bien...", criticó Pedroche, después de recordar que "lo anunciaron el 28 de diciembre por si era mentira, para decir que era una inocentada" y, además, cuando ella "no estaba de las semanas que se supone que son para contarlo con seguridad". "Me pareció muy feo, muy ruin y me sentí muy sola y muy mal", rememoró la madrileña, quien dejó claro que "jamás" publicaría fotos de su hija, sino que dejaría que ella tomara esa decisión "cuando sea mayor", dado que era consciente de que "en las redes sociales no sabes quién está viendo eso".

"Me gustaría que lo respetaran"

De hecho, Pedroche desveló que "casi todas las semanas recibos fotos muy feas en mi mail, en mi Instagram, fotos de gente haciéndose cosas, vídeos... incluso ahora, con la inteligencia artificial, recibo vídeos en los que ponen mi cara a gente haciendo cosas que no soy yo, que no están bien y no me gusta verme así". "Y pienso: '¿Les voy a dar la foto de mi hija?' No", remató la presentadora. "Me da pena, porque creo que por mi posición, mis privilegios y por todo, mi hija va a tener cosas que están muy bien, que van a ser positivas, pero otras que no me gustan", confesó Pedroche.

La presentadora puso como ejemplo el estar "en el aeropuerto y no me gusta que me hagan fotos con mi hija": "Si voy con mi hija, no quiero que me hagan fotos, porque yo no entro en este círculo de dar exclusivas". "Soy famosa, mi marido también, pero no somos ese tipo de famosos, no vivimos de eso, no me gusta y me gustaría que lo respetaran", argumentó la presentadora. A ello, la madrileña sumó una clara petición, visiblemente emocionada: "De mí, que digan lo que quieran. De mi marido, también; somos adultos y los sabemos llevar. Pero de mi hija no, por favor".