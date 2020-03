Susana Guasch acaba en el hospital por un accidente doméstico

La crisis del coronavirus está presente en todos los informativos. Las precauciones y medidas para prevenir la enfermedad son una constante, como lavarse muy bien las manos o no salir de casa a no ser que sea estrictamente necesario. Hay que tener cuidado con el covid-19, pero también con los incidentes que puedan suceder en el día a día, como le ha ocurrido a Susana Guasch, la periodista deportiva de #Vamos en Movistar+.

La presentadora ha sufrido un accidente doméstico que le ha obligado a ir a urgencias en un momento tan crítico: "No me he roto ni una uña en mi vida y justo ahora, en casa,", publicaba en su cuenta de Instagram para informar a sus fans. ". ¿Lo mejor? Que no había nadie justo en ese momento en la Clínica Cemtro y me atendieron y enyesaron muy rápido".

La expresentadora de laSexta tendrá que guardar reposo debido a la lesión y ya está notando las consecuencias de permanecer quieta en un sitio durante varios días: "Llevo 3 días, parece que haga un mes, pero bueno... A este paso espero estar lista cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Y vuestro confinamiento qué tal?", ha preguntado a sus más de 42.000 seguidores quienes, por supuesto, se han volcado con ella y le han trasladasdo mensajes de ánimo.

En defensa de Amancio Ortega

Amancio Ortega, dueño de Inditex hizo una donación de 300.000 mascarillas por la falta de material sanitario en los hospitales. Este gesto fue agradecido por muchos ciudadanos. No obstante, también hubo algún detractor y Susana Guasch quiso defender al empresario: "Marchando el cargamento sanitario gracias a Amancio Ortega. El de las limosnas. ¡Vaya lección a tanto ridículo!", publicó la periodista de Movistar+, cuyo mensaje llegó a recabar más de 5.000 'likes'.