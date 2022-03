'Lo de Évole' dedicó su entrega de este domingo, 20 de marzo de 2022, a la cantante Rosa López. La ganadora de 'OT 1' y representante de España en Eurovisión 2002 se convirtió en la gran protagonista del formato de laSexta, donde se desnudó ante Jordi Évole para narrar su agridulce historia personal y profesional. Pero la intérprete del "Europe's living a celebration" no esperaba recibir un duro golpe, literalmente, en el espacio de laSexta.

Todo ocurrió cuando la artista se encontraba narrando la despedida de sus padres en el aeropuerto, justo antes de partir hacia la Academia de la primera edición de 'Operación Triunfo'. "Les notaba la cara de miedo y terror, porque me iba sola", afirmaba la cantante. "Fue muy bonito, pero horrible. Ver a tus padres llorar de esa manera, que se les caiga el mundo encima", añadía, sin saber que algo estaba a punto de caer encima de ella.

El susto de Jordi Évole en 'Lo de Évole'

Mientras Rosa López se emocionaba al recordar este momento, el decorado de la entrevista se derrumbó sobre ella. La entrevista se grababa en un set que simulaba ser un camerino que contaba con grandes espejos rodeados por bombillas encendidas. De pronto, uno de los espejos se vino abajo y cayó sobre la cantante, dejando en shock al presentador que corrió a ayudarla. "Hostia puta, qué susto me he dado. ¿Te has quemado? ¿Te has quemado?", preguntaba un preocupado Jordi Évole, mientras la artista les restaba importancia a lo ocurrido.

En el momento más bonito de la entrevista nos pasó esto. Y la que mejor reaccionó fue ella. @RosaLopez tal cual es. #LoDeRosa pic.twitter.com/RMWZrKHw67 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Un accidente entre risas

Tras el sobresalto inicial, todo quedó en un susto que acabó tratándose con humor. "Esto es la comedia y la tragedia que se juntan", comentaba Évole al ver a López pasar de las lágrimas a las risas. "Ha habido un momento que me he asustado porque pensaba que te habías quemado, porque cuando he metido la mano me he quemado", decía el presentador ante una Rosa López que le quitaba importancia a lo ocurrido e incluso se disculpaba. "Yo quiero el vídeo", pedía la artista.