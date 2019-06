Syfy cancela 'Deadly Class' y 'Happy!'

Syfy ha anunciado la cancelación de los dramas 'Happy!', tras dos temporadas, y 'Deadly Class', tras una sola temporada. La noticia se produce justo después de que llegase a su fin el contrato de los actores de sus respectivos repartos, algo que complica bastante las cosas a la hora de renovar una serie con unos datos de audiencia justitos o directamente bajos. Sin embargo, tanto UCP, estudio tras 'Happy', como Sony TV, que co-produce 'Deadly Class', planean buscar un nuevo hogar para las ficciones.

'Deadly Class' y 'Happy!'

En el caso de 'Happy!', fuentes de la cadena de cable propiedad de NBCUniversal aseguran que la serie tenía muchos fans dentro de la compañía, pero que su baja audiencia hacía inviable una nueva renovación. No obstante, el drama protagonizado por Christopher Meloni y Patton Oswalt continúa teniendo un acuerdo con Netflix, y eso podría facilitar que acabase quedándosela.

Al parecer la primera temporada funcionó muy bien en la plataforma, por lo que la idea no sería nada descabellada. De hecho, se dice que el drama basado en el cómic de Grant Morrison y Darick Robertson sería el drama de segunda ventana entre sus suscriptores masculinos y adolescentes, sólo por detrás de 'You'.

'Deadly Class', por su parte, tampoco obtuvo demasiada audiencia con su primera temporada, aunque sí recibió críticas bastante efusivas. Desgraciadamente la ficción no cuenta con ningún acuerdo de segunda ventana que ayude a sufragar sus elevados gastos de producción debido a que Sony TV, co-productora del drama junto a UCP, no quiso vender los derechos. Tampoco ayuda que 'Deadly Class', que en sus inicios tenía como productores ejecutivos al dúo formado por Joe y Anthony Russo, responsables de "Los Vengadores: Endgame", haya sufrido varios cambios detrás de las cámaras debido a diferencias creativas, por los que su futuro pinta bastante más negro que el de 'Happy!'.

Buscando reemplazos

Para compensar estas dos bajas, Syfy tiene una lista muy potente de series nuevas en desarrollo que hasta la fecha incluye 'Resident Alien', los pilotos de '(Future) Cult Classic', 'Cipher' y el reboot de 'Chucky', y los dramas 'The Woods', 'Night Gallery', 'Waywood Children', 'The Raven Cycle' y 'Death Is my BF'. Veremos cuántas de estas series se acaban sumando a 'Krypton', 'Killjoys', 'Van Helsing' y 'The Magicians' en la parrilla de Syfy.