Por Alejandro Burrueco Marín |

La Pelopony ha vuelto con una polémica después de la recuperación de su peligrosa operación estética en Turquía. En este caso, ha arremetido en X contra Eva Espejo, la directora de 'Fiesta', el magacín de los fines de semana de Telecinco presentado por Emma García. Al parecer, el cambio de imagen del programa ha impedido que la cantante pudiera utilizar el espacio para promocionar su música.

La Pelopony en 'Fiesta' tras su operación estética en febrero de 2024

, 'Chamán', para 'Fiesta'. Era un pregrabado que no tenía fecha concreta de emisión, pero, y así se lo comunicó Espejo a la artista.

"Lo que tú has hecho es estafar y jugar con los sueños y jugar con tu palabra, que la gente te hemos creído y nos has estafado", empezaba la cantante con su queja pública. La Pelopony asegura que todos sus fans estaban esperando su actuación: "Me has dado tu palabra y no la has cumplido, llevo cuatro meses esperando y no lo has hecho y has cambiado de plató y me has dicho: 'Yolanda, hemos cambiado de plató y no lo vamos a poner'".

Eva Espejo la Directora de Fiesta de Telecinco es una Estafadora y una Mentirosa ! Que lo sepa todo el mundo lo que me ha hecho ! EVA ESPEJO MENTIROSA !!! pic.twitter.com/Bi51tYOkDy — La Pelopony (@lapelopony) June 22, 2024

Los antecedentes de su enfado

La visita de la Pelopony a 'Fiesta' iba a realizarse el 9 de marzo, pero el equipo del programa la pospuso y la cantante lo contó enfadada en su cuenta de Instagram: "¿Cómo me vas a cancelar ahora? Me he comprado yo todos los billetes". El programa cargó con los gastos del cambio de billete y Eva Espejo la invitó personalmente al día siguiente tras ver su enfado en redes, aunque en vano, puesto que no se va a poder emitir.