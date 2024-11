Por Pablo Fernández Pérez |

La carrera de Carles Tamayo ha subido como la espuma. El estudiante de cine que empezó en YouTube haciendo investigaciones de sectas en las que se infiltraba, como la de El Palmar de Troya o la de criptomonedas IM Mastery Academy, ha conseguido mucho peso mediático por su reciente documental coproducido con Bambú Producciones 'Como cazar a un monstruo', en el que investigaba al pederasta Lluís Gros.

Carles Tamayo en 'Cómo cazar a un monstruo'

Tal y como han compartido Bambú y el propio Tamayo,, con el objetivo de narrar minuto a minuto lo que ocurrió en Valencia. Según afirma la productora, su objetivo con este documental es. De este modo, buscan romper con los bulos y la desinformación que reinan estos días.

"Esta producción representa un paso más en la alianza entre Bambú Producciones y Carles Tamayo para crear documentales de alto impacto social, y promete ofrecer una visión íntima y esclarecedora sobre uno de los eventos climáticos más devastadores que ha afectado recientemente a la comunidad valenciana", asegura Bambú Producciones. El equipo del documental ya trabaja en recoger grabaciones, material audiovisual y audios sobre los afectados por la gota fría, siguiendo como referente 'We Will Dance Again'.

Experimentada en documentales

Las colaboraciones con Tamayo no son, ni mucho menos, el inicio de la productora en el mundo del documental. Bambú Producciones tiene un amplio historial de productos de este tipo, como por ejemplo 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' o 'El caso Alcàsser' y '800 metros' para Netflix. Veremos si este futuro documental sobre la tragedia climática alcanza el nivel de su predecesor con el youtuber catalán.