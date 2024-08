Por Redacción |

Dice el dicho que "rectificar es de sabios" y eso lo sabe muy bien 'TardeAR' que ha tirado de él a la hora de desmentir una información que ellos mismos habían dado en directo desde su plató. Todo comenzó este lunes 5 de agosto cuando hablan del fallecimiento de un joven en la feria de Matamá (Vigo), concretamente en la atracción del saltamontes.

En ese momento, se dio un apunte incorrecto, el cual ha sido rectificado en la entrega del martes día 6 durante la sección 'Expediente Marlasca'. María Miñana , quien está sustituyendo a Manuel Marlasca durante sus vacaciones de verano,

Miñana le decía a la presentadora, Beatriz Archidona que tenían que hacer una rectificación y acto seguido contó lo ocurrido: "Ayer en este programa dimos una información incorrecta que queremos rectificar (...) En este plató se dijo que la atracción del 'Saltamontes' de Vigo, concretamente el de Matamá donde murió una persona el pasado fin de semana era el mismo de otras ferias como la de Sanxenxo o Portonovo"

La rectificación

Tras exponer lo afirmado el día anterior en ese mismo plató, llegaba el momento de desmentirlo en un breve discurso en el que no hubo una disculpa como tal: "Pues bien, no es así. Nos equivocamos. No es el mismo 'Saltamontes', ni tiene los mismos dueños". Tras las palabras de Miñana, Archidona añadió: "Rectificar es de sabios".