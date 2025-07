El efecto rebote de Borja González con su peso tras ganar 'Supervivientes': "He cogido 17 kilos"

Por Roberto Ponce López |

Después de un mes de su victoria en la final de ' Supervivientes 2025 ', en la que se impuso en la votación final a Álvaro Escassi Borja González ha enseñadoy se ha enfrentado a la báscula.

El valenciano ha ido subiendo vídeos a sus redes sociales, como hacía antes de pasar por la isla, en el que enseña su vida y donde ha ido documentando toda su adaptación tras el duro reality. Sin embargo, aún no había mostrado su estado físico actual, más allá de informar de alguna lesión que había sufrido en Honduras y de la que se enteró tras un chequeo en España.

Él siempre había sido una persona deportista y ese cambio drástico en hábitos y en alimentación le han afectado bastante según hemos podido ver en el vídeo que subió a sus redes sociales en el que reveló su peso actual.

"Yo sé cuántos kilos pesaba antes de ir, cuántos pesaba al volver, pero no sé cuántos kilos peso ahora", decía para comenzar. "Os voy a enseñar cuál es mi estado actual, después de cuatro meses sin entrenar, habiendo pasado por 'Supervivientes', habiendo pasado al salir la mayor ansiedad por comer de mi vida, que cada hora tenía hambre, no podía parar de comer", explicaba mientras mostraba su tripa.

"Llegué a Honduras pesando 80 kilos, salí pesando 67, perdí 13 kilos, y ahora peso 84. He cogido 17 kilos, y no de músculo", comentó el valenciano mientras se tocaba ese abdomen que confesó que nunca había tenido.

Por lo tanto, ese famoso efecto rebote que sufren los concursantes al volver al mundo real y a la posibilidad de comer todo lo que quieran, también ha afectado al ganador de la edición 2025. Y es que 3 meses en Honduras no son fáciles de llevar.

Así ha sido el efecto rebote que ha sufrido Borja González tras un mes de la final de 'Supervivientes'

Borja volverá a su estado normal

A pesar de este cambio físico notable, el exsuperviviente no le tiene miedo, y es que confesó que él sabe que va a volver a estar como siempre. "No me preocupa porque soy una persona superdisciplinada, muy constante y encima estoy motivado. Sé que me lo voy a quitar en nada", dejó claro al respecto.

Por lo que a pesar de que se le fuese un poco de las manos su vuelta a la normalidad, el valenciano está preparado mentalmente para volver a entrenar su físico, algo que le encanta hacer, pero que no había hecho hasta ahora tras ganar 'Supervivientes'.