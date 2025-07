Secun de la Rosa ('Superestar'): "Cosificamos los personajes y detrás hay un ser humano con mil aristas"

Por Sergio Navarro |

Superestar ' ya ha llegado a Netflix para r, el efecto de esta artista inclasificable que hoy conocemos como Yurena, y todo el grupo de personajes que estaban alrededor acudiendo al mismo tipo de programas.

Hace varios meses, en pleno rodaje de la serie, desde FormulaTV acudimos al set para charlar con parte del equipo y tuvimos esta conversación con Claudia Costafresa, una de las directoras; y tres de los intérpretes: Secun de la Rosa, que es Leonardo Dantés, Julián Villagrán, que da vida a Arlekín; y Natalia de Molina, que se mete en la piel de Loly Álvarez.

¿Ha costado mucho coger ese tono tan particular que tiene la serie tanto desde la dirección como en la actuación? Imagino que habría miedo a caer en la parodia.

Julián: Sí, ahí está la delgada línea roja. Yo creo que para casi todos los actores en este proyecto es el tema más delicado, el encontrar un término medio entre acercarse al personaje, a la energía que tiene, a la manera de hablar, a las expresiones y tal, sin perder la verdad, e incorporarlo también a uno mismo. Entonces ahí es la complicación es esa. Es bastante difícil.

La biografía de los personajes creo que está toda casi en imágenes

¿Habéis tirado mucho de vídeos y programas de la época?

Secun: Sí, todos, ¿no? Hemos estado viendo vídeos. Hay tanto material visual de los personajes, hay tantos programas, hay tantas apariciones y tantas cosas en las redes que sí... O sea, la biografía de los personajes creo que está toda casi en imágenes. Lo que pasa que luego los capítulos tienen mucho de lo que sabemos todos de las redes, de todos los programas y tal, pero hay mucho más allá porque los personajes existieron antes y después de ese momento, ¿no? De los primeros 2000.

Julián: Claro, también la complicación está en que todo lo que hay en imágenes no dejan de ser ellos actuando a la galería y hacia la cámara. Entonces, luego en la serie hay momentos más íntimos y tal que no era tan histriónico como ellos, entonces encontrar cómo serían ellos en esos momentos también ha sido la complicación.

Secun de la Rosa como Leonardo Dantés e Ingrid García Jonsson como Tamara, en 'Superestar'

¿Habéis roto prejuicios que teníais respecto a todos estos personajes que teníamos en la televisión?

Secun: Hay mucho prejuicio; se ha burlado toda la sociedad de ellos, que la pregunta sería por qué hacía tanta falta burlarse o por qué se creó ese momento, pero es muy curioso porque cuando nos ofrecieron el papel salió más la cosa de "Ostras, qué personajazo, qué guay hacerlo'". No era tanto el prejuicio como qué bomba hacer estos personajes. Luego después, en el segundo paso es: "Ostras, pero han sido súper denostados, han sido criticados, se han reído de ellos...".. Pero lo primero que te sale si eliminas el prejuicio es "menudo personaje", "menudo momento" y "menuda historia".

La gente espera de 'Superestar' una especie de 'Veneno' sobre Tamara y no es eso

También, supongo que influye mucho el momento en el que estamos nosotros ahora como sociedad para cómo se cuenta esta historia. Pensar en una serie centrada en el personaje de Yurena hace incluso 10 años, que tampoco hace tanto, habría sido muy distinta a cómo la estáis contando.

Claudia: Bueno, yo creo que está bien porque hemos cogido distancia, pero en el fondo hay otras Yurenas ahora. Quiero decir que sí, que esa fase de la televisión fue pionera en cómo se explica o un tono que adquiere la televisión, evidentemente hay muchas cosas que ya no se hacen por una cuestión de respeto, pero sí que hay algo que ha ido evolucionando en esa línea y ahora se puede ver con perspectiva y reformulando un poco esa historia que todo el mundo se espera de alguna forma que sea una cosa fiel y dramática a la realidad, una especie de 'Veneno' sobre Tamara y no es eso. Es una serie que sí que coge acontecimientos y hechos que fueron muy míticos en ese momento, hay personajes que fueron míticos y su personalidad, pero que lo convierte en algo simbólico y metafórico y que los mete también dentro de su propio cuento metafórico y eso creo que es importante, que también es una invención, muchas cosas, pero inspiradas también en este universo. Lo que hace la serie para mí novedosa, interesante y pionera es que no hemos visto nada como lo que se está haciendo en este rodaje.

¿Se recrean muchos momentos de la televisión o se centra más en lo que hay por detrás?

Claudia: De todo, de lo que hay en la televisión no solo se recrean, sino que también se reinterpretan. El momento momia de Loli Álvarez en 'Crónicas Marcianas' se ha recreado, pero ese momento explica una cosa que va más allá que nos hemos inventado para explicar el personaje que hemos conocido, por eso digo que tiene muchas aristas y es interesante cómo con todas estas capas no es solo imitar y recrear, sino también reinterpretar.

Secun: Es como que todos los acontecimientos que hay es como un punto de partida para añadir una ficción también a base de la realidad, pero también fantasiosa.

Loly Álvarez, vendada de cuerpo entero, en la versión de 'Crónicas marcianas' en en 'Superestar'

¿Habéis hablad con los personajes reales?

Julián: Cada actor ha conocido a su personaje-persona... Claro, cada uno hemos tenido un encuentro con cada uno de ellos.

Comí con Arlekín y le pregunté por su pasado para añadirle un poco de trasfondo al personaje

¿Y qué os habéis dicho?

Julián: Bueno, en mi caso yo tuve una comida con él y le pregunté un poco por su pasado. Mi preocupación era añadirle un poco de trasfondo de su vivencia, de dónde él viene, de dónde nació, cómo se crió, cómo es su familia, y también un poco qué relación tenía con los demás personajes, fuera del show.

¿Y en tu caso, Secun?

Secun: En mi caso he conocido a Leonardo Dantés, que ha sido una experiencia increíble, la verdad, conocerlo. En el encuentro, las veces que he hablado con él, o nos hemos wasapeado, encuentro que hay una imagen de Leonardo que salía en la tele o en programas, y luego hay otro Leonardo real, y cuando hablaba con él, entendía perfectamente por qué Leonardo en la serie, aunque hay un universo de cosas medio inventados, esas invenciones forman parte de algo que es Leonardo. Es un poco raro de explicar, pero está ahí. Cuando me explicaba sus porqués, sus inicios, su historia, lo que había detrás del señor que todo el mundo recuerda con el pañuelo, que es muy fuerte, cómo las imágenes se convierten casi en pósters, como en algo animado... No sé si la palabra sería cosificar, pero cosificamos los personajes y nos quedamos con tres cosas, y detrás hay un ser humano con mil aristas, ¿no?

Arlekin (Julián Villagrán), en 'Superestar'

¿Y ellos han podido ver ya algo del resultado?

Claudia: No. Ningún resultado. Bueno, Yurena estuvo en el rodaje. Es un tema que también lo llevan los productores, los Javis, y todos sí que han estado muy a favor de hablar con nosotros, pero al final también es material que estamos rodando y que lo tenemos que editar y tenemos que entrar en sala y tenemos que montarlo, ¿sabes?

¿Y para el guion habéis contado con su asesoramiento, incluso autorización para contar ciertas cosas, o cómo ha sido ese paso?

Claudia: Lo de la autorización no sé cómo funciona, ya te lo digo, pero lo que sí, hubo una investigadora, María, que trabaja en el proyecto y que estuvo en larguísimas conversaciones con cada uno de ellos. Hay como un documento de cientos de páginas con todo, todo, todo.

Secun: Con la versión de cada uno.

Cada uno tiene su versión y cada uno tiene su manera de haber registrado lo que les pasó

Claro, porque ellos estuvieron enfrentados durante mucho tiempo también, me imagino que habrá versiones distintas.

Claudia: Hay tantas versiones...

Julián: Cada uno tiene su versión y cada uno tiene su manera de haber registrado lo que les pasó y su cariño o odio, entre comillas, con otros personajes.

Secun: Hay muchos puntos de vista, cada uno de ellos tiene su punto de vista.

Claudia: Y como depende de cómo le pilles, te va a decir una cosa u otra.

Secun: Sí, sí, sí. Es curioso porque hablando con ellos, te das cuenta de que eso que había provocado tanta hilaridad, tanta risa hace 20 años, ellos te lo siguen contando en serio. He pensado que fue real porque no se sostiene algo tres meses, vas a estar 25 años contando la milonga.

¿Qué periodo abarca la serie?

Claudia: La serie abarca desde el Leonardo pequeño, que creo que es el sesenta y tantos, hasta el 2019. Pero cada capítulo es diferente. Es decir, cada capítulo corresponde a un personaje, digamos. Entonces, no es como una cronología que empieza en el 1960 y tal. Sí que va avanzando y un bloque sí que acaba en el 2019, pero va habiendo saltos. En cada capítulo hay saltos. Claro, ahí en el capítulo de Leonardo Dantés, pues no es el primer capítulo, pero en cambio sí que es la fecha más antigua, digamos.

Natalia de Molina se mete en la piel de Loly Álvarez, en 'Superestar'

¿Cómo os visteis vosotros la primera vez que os visteis como nos estamos viendo?

Julián: La verdad es que el trabajo de caracterización es increíble, porque sí es cierto que yo cuando vi los primeros figurines con mis caras y tal, yo estaba viendo ya a Arlekín.

Claudia: Ay, mira, se ha unido Natalia.

Julián: ¡Vamos! Esa Loly Álvarez.

Secun: Bueno, ha llegado Natalia, si quieres contar cómo te visteis la primera vez.

Natalia: Pues fue un shock. De repente, nunca había trabajado con este tipo de caracterización, con prótesis, con todo, pero para mí ha sido muy importante. Cada día cuando me veo ya entera es que ya no hay duda de que es Loly, ¿sabes? Ayuda muchísimo. Y el vestuario y todo el trabajo que están haciendo, la verdad que a mí personalmente, y creo que a todos, nos está ayudando muchísimo a conectar desde el segundo cero. Pero son horas, también te digo. Nos tiramos como tres horas, dos, tres horas cada día para todo. Pero ya me he acostumbrado. La primera vez era rarísimo.

Secun: Es muy fuerte Loly. Es que soy fan, a mí me encanta. Bueno, las chicas además es que claro, con el maquillaje, el pelo, las prótesis, hay algo donde Tamara y Loly son tal cual. Luego, en los chicos, hay como más mix. En mi caso, no sé si es bueno o malo. Parece que estoy "muy", pero no estoy nada, ¿sabes? No sé si es bueno o malo. Porque mi personaje lo único que tiene son pelucas, que es lo que le diferenciaba la vida real de los demás. Pero es que en la serie hay muchas pelucas. Lo que yo pensaba que iba a ser una ventaja, soy el de la peluca, cuando veo la secuencia digo: todos llevan pelucas.

Natalia: Pero tú vas cambiando.

Secun: Ay, no quería destriparlo, pero bueno. Sí, sí, luego hay como muchas sorpresas con el mundo peluca y tal. Y luego un momento... Un momento tamboleo.

Natalia: Yo he de decir que al principio me daba mucho miedo la caracterización tan bestia porque digo: "A ver si de repente lo voy a notar tanto o voy a sentirme rara que luego no vaya a poder estar en el personaje, ¿no?". Que vaya a estar pensando: "Hostia, a la nariz se nota...". Pero es que de verdad, el trabajo que están haciendo es impresionante. Es increíble, la verdad que sí. Desde el primer día... Es que parece mía ya. Cuando me la quitan, digo: "Pues ya está, ya se fue".

No hemos pensado en la caricatura; hay momentos que te mueres de risa, pero siempre se ha encarado desde la tragedia casi

Al principio habéis dicho que intentabais no caer en la caricatura del personaje, pero imagino que cuando os ponéis el vestuario o la caracterización, complica más no caer en eso, ¿no?

Secun: Yo en ningún momento he pensado en la caricatura y creo que por parte de Claudia y de Nacho Vigalondo, jamás. Cuando vemos las secuencias, hay momentos que te mueres de risa, pero creo que siempre se ha encarado desde la tragedia casi. Desde la tragedia de unos personajes en medio de un circo de una España muy extraña que parecía como el año 2000 y parecía como la posguerra. Pero, ¿de dónde venimos? Que necesitamos todavía monos de feria de los que reírnos, a ver quiénes son todavía más mediocres que nosotros. Y nunca se ha encarado desde el cachondeo, ni la parodia, ni la broma. Han tenido tantos imitadores y se han burlado tanto de ellos y ha sido tan fácil hacer para cualquiera en cualquier discoteca el pañuelo que había que encararlo desde un sitio dramático y real.

Julián: Y mucho respeto por cada uno.

Secun: Sí, con su verdad.

Leonardo Dantés y Tamara, en la mítica escena de la frutería, recreada en 'Superestar'

Claudia: Y a la hora de hacer el casting también una cosa que teníamos muy clara es no buscar a nadie que estuviera imitando a los personajes sino trabajarlo desde la esencia, la emoción, desde otro punto de vista. Y para mí el tono de esta serie es muy complicado, porque es lo que decía antes, no es 'Veneno'. No te vas a una cosa dramática emocional que también es muy difícil de hacer. Pero que al final esto no tiene que ser frívolo, pero a la vez forma parte de una fantasía, pero a la vez tiene momentos muy extremos, y a la vez también tiene mucho humor. Entonces ir colocando estas piezas a medida que vas construyendo la historia es muy complicado. Pero es verdad que cuantos más meses pasan, más hemos entrado en el código. En las primeras semanas era como "bueno, no sabemos muy bien qué estamos haciendo", perro lo hemos tirado adelante.

Y Natalia, le preguntaba a ellos antes por la preparación de los personajes. ¿Cómo ha sido la convertirse en Loly, alguien que está muy en el imaginario colectivo? ¿Pudiste hablar con ella? ¿Qué te sorprendió en esta conversación? ¿Qué prejuicios rompiste sobre ella?

Natalia: Sí, sí, hemos tenido la suerte de poder cada uno conocer a la persona real. Y fue majísima, la verdad que tenemos contacto. Sí, me ha dejado muchos mensajes en redes sociales, que me hacen mucha ilusión cada vez que los veo. Es una persona muy maja, y la siento como que una mujer que ha evolucionado bastante en su vida. Entonces, yo cuando la conocí, ella está en otro punto. También mi trabajo era rescatar esa Loly que surgió cuando era joven en todo este lugar, porque ahora está en otra fase de su vida y en otra manera de funcionar. Pero es muy divertida, la verdad. Yo la estoy disfrutando mucho y la estoy queriendo, pero como artista también la entiendo en muchos aspectos, y como mujer también. Entonces, yo creo que será también muy interesante para la gente cuando lo vea. Es importante no quedarte como en las superficies, sino indagar ahí por qué hacían lo que hacían.

Loly Álvarez (Natalia de Molina) y Arlekin (Julián Villagrán) viajan en coche, en 'Superestar'

Antes hablabas de 'Veneno', intentando evitar la comparación con esa serie, pero no sé si 'Superestar' sería posible si no hubiese estado el precedente de 'Veneno' y cómo lo contaron los Javis.

Claudia: Sí. Soy guionista de 'Veneno', me encanta 'Veneno', y yo soy de Suma, es mi casa. Quiero decir que hay una admiración absoluta por lo que se hace en Suma, por los Javis y todo lo que nace ahí. Lo decía más que nada por una cuestión de tono. Lo comentaba por las expectativas que creo que se pueden generar sobre un biopic de alguien televisivo en España con el precedente de 'Veneno'. Y creo que tiene muchas cosas en común también a nivel de lo fantasioso, de esa cosa también de cuento, y efectivamente no sé si hubiera sido posible. Lo que sí sé es que los Javis son unos pioneros produciendo, y lo he vivido en 'Cardo' también, y es una casa donde parece que es posible todo. Y creo que somos muy afortunados de poder estar en proyectos bajo el paraguas de ellos, porque al final dan una gran confianza y una seguridad que creo que no es tan habitual.

Hay días que vienes a rodar y parece Tarantino, otros días, una película de David Lynch, luego es un videoclip, luego es la televisión más cutre del 2000...

¿Hasta qué punto han participado los Javis en el proyecto? ¿De qué forma están implicados?

Claudia: Bueno, pues hablamos a diario. Yo entro un poco más tarde a escribir, pero estamos en contacto permanente. Están metidos dando su opinión, pero a la vez sin invadir ningún terreno. Son los productores y están ejerciendo como tal, y disfrutando mucho. A ellos todo este mundo del Tamarismo y les apasiona. Qué te voy a contar.

Secun: El otro día comentaba también Natalia... De repente hablábamos de cuando se hizo una mini fiesta de ecuador, ¿no? Que unos teníamos teatro y no podíamos ir y tal, y se pusieron unas imágenes, en petit comité, y me comentaba de lo afortunados que somos de estar haciendo una serie tal libertaria, tanto en forma como en fondo, porque no podemos hablar mucho de los guiones, pero son espectaculares, y la dirección que estamos teniendo y desde dónde están encarando los personajes y cómo son los planos y los diferentes formatos y la libertad que hay cuando hacemos secuencias, que hemos hecho momentos, no sé, a las 5, 6, 7 de la mañana con el alma del personaje aquí en la boca. Es todo tan especial que hay días que vienes a rodar y parece Tarantino, otros días, parece una película de David Lynch, luego es un videoclip, luego es la televisión más cutre del 2000...

Natalia: Parece esto una Thermomix que vas metiendo.

Secun: Es una Thermomix, es como si te vas a encontrar con Francine Gálvez, Marta López y Terelu y el día siguiente con David Lynch y Paco Becerra y la carretera 'Mulholland Drive', ¿sabes? Es como todo un Megamix súper fuerte.

¡Qué maravilla! Oye, ¿va a haber alguna sorpresa? ¿Va a haber cameos de gente real?

Claudia: ¿Tú qué crees?

Espero que sí.

Claudia: Es Suma esto, es marca de la casa. Claro, hombre.

Julián: Sí, sí. Hay unos cameos espectaculares.

Claudia: Da un gusto venir a trabajar porque dices ¡bueno, hoy toca esto!

Natalia: A ver a ver quién aparece hoy. Muy guay.

¿Y cómo ha sido el tema de las marcas de los programas de televisión?

Claudia: Uy, esto, madre mía, vaya lucha. Esto, bueno, se han tenido que buscar otros nombres pero vamos, vas a saber perfectamente a qué programa se refiere.

Crónicas murcianas.

Claudia: ¡Ay, me encanta!