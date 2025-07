Yurena dicta sentencia sobre 'Superestar': "Es un disparate, pero no me siento agredida"

Por Julia Almazán Romero |

El regreso del "tamarismo" ya es una realidad en ' Superestar ',, que reinterpreta el fenómeno que protagonizó Tamara, hoy Yurena , en los años 2000. Y poco antes del estreno, que se producirá el 18 de julio,, quien da vida a Paco Porras,

"La única persona que sé que la ha visto ya es Yurena. Y dijo una frase, que me encantó, que para nosotros ya es un mantra. Cuando la terminó de ver dijo: 'Es un disparate, pero no me siento agredida'", afirma el actor en una entrevista concedida a 'Hora 25'. Lejos de sentirse caricaturizada, Yurena parece haber acogido bien esta reinterpretación de su historia. Además, Areces apunta que "la serie dignifica a todos los personajes sin ocultar sus mezquindades".

Indrid García Jonsson (Yurena) y Carlos Areces (Paco Porras) en 'Superestar']

El actor madrileño reflexiona también sobre el impacto que tuvo el llamado "tamarismo", un fenómeno televisivo con fecha de caducidad. "El tamarismo dura un tiempo muy concreto y luego desaparece sin dejar rastro", asegura. Para él, esa fugacidad es parte de lo que hace tan especial esta serie, que logra convertir aquel delirio freak en una historia de memoria colectiva.

El actor de Paco Porras, fan confeso de la época y hasta comprador del primer disco de Tamara, celebra que 'Superestar' haya conseguido transformar en narrativa una etapa tan significativa. "Es alucinante que Nacho haya podido contarla de una manera tan personal sin renunciar a toda su iconografía", dice. Por lo tanto, el actor destaca que la clave está en respetar los códigos de lo que fue ese fenómeno, sin caer en el juicio fácil ni en la nostalgia barata.

Carlos Areces como Paco Porras en el rodaje de 'Superestar'

El encuentro de Paco Porras y Carlos Areces

Carlos Areces también ha querido compartir una anécdota relacionada con el proyecto. Mientras comía en un bar de Carabanchel, Areces se topó de frente con el personaje real que iba a encarnar. "El gran puzle cósmico encajó. Nos encontramos el Paco Porras ficticio y el Paco Porras real", cuenta. Un encuentro tan inesperado como "épico", que sirvió, además, para intercambiar impresiones sobre la serie que reabre el archivo más bizarro de nuestra televisión.