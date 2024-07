Por Alejandro Burrueco Marín |

Uno de los temas del corazón más candentes del último mes es la supuesta infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi a la que ahora es su expareja, la modelo María José Suárez. Es por ello que 'TardeAR' podría querer aprovechar el tirón mediático de Escassi, ya que, tal y como cuenta en exclusiva Algo Pasa TV, el magacín de las tardes de Telecinco está negociando el fichaje del jinete para que se una a su mesa VIP.

María José Suárez besando a Álvaro Muñoz Escassi en una publicación de Instagram

, justo unas semanas después de publicar felizmente su crucero familiar con Escassi y su hijo: "Este viaje, tanto por el destino como por las personas elegidas, es mi viaje favorito". Sin embargo, Miquel Valls destapó el pasado 2 de julio en ' Espejo público ' que

"El correo tiene cinco puntos. La persona que le manda el correo se presenta y en el punto número uno le dice que Álvaro le ha sido infiel", comenzaba a narrar Valls cada uno de los puntos. A continuación, el periodista explicó el resto de puntos afirmando que el correo relata "las veces que le ha sido infiel y con quién", "las intenciones que tenía Álvaro con esta persona junto a María José", "le explica algunas de las prácticas sexuales que realizaba con detalle" y que "Álvaro le prometió pasar días con esta persona que se pone en contacto".

???????????? Tras el turbio correo electrónico y la supuesta infidelidad a María José Suárez, Escassi se ha convertido en el personaje de la semana: 'TardeAR' pretende que sea su nueva gran estrella en la mesa VIP del programa. pic.twitter.com/h8nkrXSZop — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) July 3, 2024

La reacción de la modelo

Valls ya adelantaba en el programa de Antena 3 que Suárez catalogaba lo sucedido como "asqueroso", pero ella misma ha dado su versión para el micrófono de Europa Press tras surgir la noticia de que se le vio en una fiesta junto a Hiba Abouk: "He estado muchos días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. No voy a entrar en lo que fue. Te cuento esto porque no lo voy a hacer en ningún plató de televisión". "Yo quiero que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", finalizaba la modelo sus declaraciones.