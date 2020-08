Alba Carrillo: "Feliciano López hizo una fiesta cuando María José Suárez abortó porque él no quería tenerlo"

La sección de "Aquellos maravillosos años" de 'Viva la vida' se centró en repasar la vida de Feliciano López con la peculiaridad de que su ex, Alba Carrillo, se encontraba en el plató como colaboradora. Recordaron todas las relaciones del tenista finalizando en Sandra Gago, con quien pronto se convertirá en padre de su primer hijo.

Alba Carrillo, en 'Viva la vida'

Alejandra Prat, Jessica Bueno, Úrsula Corberó o María José Suárez son algunas de las chicas que han estado con López, aunque el programa se centró en esta última, pues abortó a los pocos días de romper la relación. "Él se portó muy mal con María José. Se reía con su padre y decía: podría ser mío el hijo o de cualquiera", contaba Alba Carrillo en el plató de Telecinco.

"Lo de que le dio mucha pena es mentira", asegura Carrillo respecto a López en cuanto se enteró del aborto de Suárez. "Estaba en Ibiza e hizo una fiesta con sus amigos porque no quería tener ese niño", añade la exmodelo y expresa muy contundentemente: "No se puede tratar así a una mujer con la que has estado siete años. Él se ha portado muy mal con María José".

Buscando el bebé

Por lo que contaba Carrillo en 'Viva la vida', Feliciano López siempre ha querido ser padre. Al decir esto, los colaboradores le preguntaron si con ella buscaba mucho al bebé, a lo que respondió con humor: "Pues lo que podíamos, porque él venía reventado de buscarlo también fuera". Carrillo no pudo contener la sonrisa al hacer el comentario y aseguró que no venía cansado de casa por estar jugando a tenis.