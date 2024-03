Por Toño García Rodríguez |

La recta final de 'Bailando con las estrellas' está suponiendo un constante aumento de exigencia por parte de todos los concursantes. El duro entrenamiento al que se someten cada semana ya tiene consecuencias en muchos de los participantes, que dan algunas muestras de agotamiento. Tanto es así, que durante la gala celebrada el pasado sábado 23 de marzo, una de sus parejas vivió un momento que nadie esperaba.

Sergi Padrós vuelve tras ser atendido

El dúo formado porestaba siendo entrevistado por Jesús Vázquez antes de realizar su actuación,Antes de desvanecerse por completo, Padrós pudo agarrarse a su compañera, que no daba crédito a la situación que se estaba viviendo. Rápidamente, todos rodearon al bailarín para evitar su caída al suelo y la copresentadora,

"Hay que tumbarlo", decía Jesús Vázquez ante la llegada del equipo médico a la pista de baile, donde se amontonaron alrededor del concursante. Mazza anunció entonces una pausa publicitaria de un minuto con el objetivo de arreglar la situación lo antes posible. Al regresar, los presentadores tranquilizaron a la audiencia explicando que Sergi había vivido una bajada de tensión y que ya se encontraba mucho mejor. "Está saliendo por su propio pie", decía Jesús Vázquez.

Minutos después, el bailarín regresaba a plató bastante recuperado. "Estoy bien. Ha sido un pequeño susto. Por los nervios, a veces no comes lo que deberías, el esfuerzo que hacemos... Pero estoy bien. Mamá, tranquila", dijo Sergi lanzando un mensaje a la audiencia. El presentador confesaba entonces que en sus 33 años de carrera televisiva, nunca había vivido algo igual. "Es la primera vez que se me desmaya una persona en directo y casi me caigo yo al suelo. Me he cagado, con perdón", desveló Vázquez.

Actuó bajo su responsabilidad

Aunque el equipo médico aconsejó al bailarín que no debía salir a actuar, el concursante quiso realizar la coreografía que tenía preparada junto a su compañera. Tras una actuación que mantuvo en tensión a todos los allí presentes, la pareja logró poner en pie a los cinco miembros del jurado, que ofrecieron algo de agua y chocolate al bailarín, tratando de evitar otro desvanecimiento.