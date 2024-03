Por Daniel Parra |

La segunda gala de 'Baila como puedas', emitida en La 1 la noche del lunes 18 de marzo, dejó muchas emociones, nuevas ganadoras y un adiós. Esther Casterá, la pareja de baile de Colate Vallejo-Nágera, fue la segunda expulsada del concurso después de no convencer al jurado compuesto por Beatriz Luengo, Norma Duval, Rafa Méndez y Yolanda Ramos con su interpretación de 'Mala mujer', de C. Tangana. Ya en la primera entrega, Casterá dejó claro que tenía trabajo por delante con su celebrity: "Necesito que explote, yo voy a poner todo de mi parte para que eso suceda y que todos podamos ver que está a tope conmigo, porque yo lo necesito".

Colate Vallejo-Nágera en 'Baila como puedas'

Aquella noche, la pareja terminó penúltima, solo por delante de Fabiola Martínez Iván Guijo . Sin embargo, la suerte no les volvió a sonreír, y, tal y como anunció Anne Igartiburu . "Obviamente me hubiera gustado que la experiencia fuera más larga. De corazón, me alegro un montón de haber conocido a toda esta gente increíble. Muchas gracias por todas vuestras valoraciones, y nada,, se despidió Casterá tras abrazar a Vallejo-Nágera y a otros concursantes.

El exmarido de Paulina Rubio aprovechó para disculparse con la que hasta ese momento era su compañera: "Me he sentido un lastre, pero creo que ha habido una evolución tremenda de la semana anterior a esta y mucho de ello ha sido gracias a su trabajo, y creo que íbamos en un buen camino". "Lo siento muchísimo, yo he hecho lo que he podido, y bueno, es una excelente bailarina y es muy joven, o sea que tiene toda la vida por delante, y le vendrán nuevas oportunidades, así que mucha suerte", dijo el empresario. "Gracias por abrirte un poquito más conmigo", le respondió la bailarina.

Un nuevo bailarín y dos ganadoras

Colate Vallejo-Nágera deberá elegir a otra pareja de baile en la próxima entrega de 'Baila como puedas', algo que ya ha hecho Fabiola Martínez. Al inicio del programa del 18 de marzo, la exmujer de Bertín Osborne escogió a Darío Saez de entre los bailarines de reserva, que sustituyó a Iván Guijo, primer expulsado.

Sin embargo, el comienzo no fue sencillo para la pareja, ya que Martínez se lesionó la rodilla en uno de los ensayos y tuvieron que cambiar de coreografía. Por otro lado, la segunda entrega del concurso dejó a Ana Guerra y a Alba Keita como las vencedoras tras su interpretación de 'El pañuelo', de Rosalía y Romeo Santos, seguidos de cerca por Sabrina Salerno y Nick Morilla.