Tirso Abantos no se coge vacaciones. Mediaset es consciente de que no puede especular con sus éxitos y, sin duda, 'Entrevías' ha hecho méritos para emplazarse en esa categoría. La ficción producida por Alea Media se estrenó el 1 de febrero en el prime time de Telecinco, alcanzando un encomiable 19,7% de share y manteniéndose como líder incuestionable en la noche de los martes. Suficientes argumentos como para no cambiar de estrategia.

José Coronado en 'Entrevías'

Aunque en primera instancia se esperaba que el segundo bloque de ocho episodios de la serie se estrenara más adelante, Mediaset ha optado por empalmar el desenlace de la primera entrega con el debut de su sucesora. De esta manera, el cierre de la presente tanda de 'Entrevías' verá la luz el 22 de marzo a las 22:50 horas en Telecinco, y el arranque de la segunda se desatará tan solo una semana después, el 29 de marzo a la misma hora.

Por lo tanto, los giros argumentales que depare el octavo capítulo no tardarán en resolverse. En la ficción creada por Aitor Gabilondo y David Bermejo, Tirso (José Coronado), un ferretero chapado a la antigua, ha tenido que adaptarse a una nueva realidad después de que su nieta irrumpiera en su vida. Episodio tras episodio, el exmilitar se ha ido sumergiendo en un mundo oscuro, que tendrá continuidad en esa inmediata nueva temporada.

Imbatida

En pleno resurgir de las series españolas en el prime time, 'Entrevías' se ha consolidado como un activo muy potente para Mediaset. A lo largo de sus siete emisiones, el drama ha promediado un 16,45% de share, correspondiéndose su máximo de audiencia con su estreno, cuando atrajo a 2,183 millones de espectadores. En las últimas semanas se ha estabilizado por encima del 15% de cuota y sin caer de los 1,6 millones de televidentes ante competidoras como 'Inocentes' o 'Maestros de la costura'.