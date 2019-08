Telecinco no "esconde" a Bertín Osborne: Monográfico de '¡Toma salami!' y vuelta de 'Mi casa es la tuya'

Es innegable que Bertín Osborne habitualmente es sinónimo de polémica y es que el presentador y cantante parece que no tiene filtro a la hora de hablar de todo tipo de temas en sus entrevistas a otros medios o incluso en su programa en Telecinco. Posiblemente por ello, para Mediaset España podía ser un valor destacable ya que no deja indiferente a nadie; todos terminan hablando de Bertín tarde o temprano. El problema es cuando esta falta de filtro puede traer consecuencias negativas y prueba de ello es lo que sucedió este mes de agosto. Unas polémicas declaraciones suyas sobre feminismo y machismo desataban un escándalo mayúsculo, que terminaba destapando que años atrás, este había confesado haber pegado a una mujer "alguna vez".

le preguntaba el presentador del espacio 'De la mano de...' que TVE emitió en el año 1985, a lo que Bertín respondió sin tapujos: "Pues mira, yo creo que nunca hubiese tenido derecho a hacerlo y". Esta frase, rescatada en redes sociales semanas atrás, provocaron una oleada de críticas y una rápida respuesta del presentador... que lo estropeó todo todavía más. "Ayer publicaron una entrevista de hace 25 o 26 años en la que yo decía que le había pegado a una mujer. Vale, sí, efectivamente,", explicó Osborne en un vídeo para dejar claro el contexto de la situación. El problema es que; es decir, no podía referirse a ella de ninguna forma.

Bertín Osborne

Sus polémicas declaraciones sobre feminismo

Pero este episodio no fue el único por el que se ha criticado (y mucho) a Osborne en las últimas semanas y es que todo estalló tras una polémica entrevista en la que el presentador dio varios titulares con un aire machista que indignaron a todos. El cantante afirmó primero que en España no se necesitaban movimientos feministas y posteriormente, se defendió de las críticas... liándola todavía más. "Me gustaría que esos iluminados me dijeran cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España" afirmó el presentador de 'Mi casa es la tuya', para continuar: "Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas (...) hacen cosas que no hacían antes como jugar al fútbol". Estas y otras "perlitas" del conductor del espacio de Telecinco llevaron a que fuesen muchos los internautas que decidieron cargar contra él en redes sociales y decenas los medios digitales que no dudaron en hacerse eco y denunciar el machismo que había en muchas de estas frases dichas por él.

Vuelve 'Mi casa es la tuya'

Entre esa cantidad de críticas y mensajes lanzados por estos detractores del presentador, encontrábamos muchos en los que se dejaba claro que no iban a ver más el espacio de Osborne en Telecinco y algunos incluso amenazaron con un boicot al mismo, algo que parece no haber asustado en absoluto a la cadena, que ya tiene listas las nuevas entregas de 'Mi casa es la tuya'. Aunque muchos pensaban que la cadena lanzaría primero la nueva temporada de 'Volverte a ver' (que ya cuenta con varias entregas grabadas y preparadas para emitir), finalmente Mediaset ha decidido apostar por el espacio de entrevistas de Osborne. Es por ello que ya se promociona la nueva temporada que arrancará con una primera entrega protagonizada por Gloria Camila y Ortega Cano. De esta forma, lejos de "esconder" al presentador y esperar a que pase la "tormenta", la cadena ha querido dar normalidad al asunto y apostar por el espacio sin problema alguno.

Entrega monográfica en '¡Toma salami!'

Antes de este estreno el próximo mes de septiembre, Telecinco ha decidido dedicarle una entrega monográfica de '¡Toma salami!' al presentador. En el espacio de zapping diario de Telecinco, es habitual que se emitan entregas dedicadas a rostros de la cadena, ya sean presentadores o colaboradores, y fue el pasado jueves 29 de agosto cuando le tocó el turno al cantante. ¿Es cual que se emita ahora, coincidiendo con la vuelta de 'Mi casa es la tuya'? Posiblemente no y es que pudimos ver una entrega del espacio en el que se revivieron los momentos más divertidos y surrealistas del conductor en los espacios de la cadena, una entrega en la que encontramos algunas "pullitas" pero que dejó en muy buen lugar a Osborne. De esta forma, se intentó darle una vuelta a la imagen con la que cuenta a día de hoy, para que la audiencia de Telecinco siga manteniendo el cariño que le tiene. ¿Se habrá conseguido? ¿Funcionará la vuelta de Bertín a Telecinco?