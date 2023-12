Telecinco presenta 'Crónicas marcianas. El reencuentro': "Sin Sardà no somos nada"

Por Rubén Rodríguez Tapiador / Fernando S. Palenzuela |

El martes 12 de diciembre a las 22:50, Telecinco pondrá en su parrilla 'Crónicas marcianas. El reencuentro', un especial en el que se recordarán algunos de los mejores momentos del formato y en el que se contarán las anécdotas y los secretos mejor guardados del programa. Después de 18 años y medio de la última emisión, Mediaset España apuesta por esta emocionante emisión, que contará con la presencia del mítico presentador Xavier Sardà y que estará conducida por Carlos Latre, en la que se intentará responder a si sería posible llevar a cabo 'Crónicas marcianas' en la actualidad.

Xavier Sardà presentando 'Crónicas marcianas'

En este evento únicotambién estarán Paz Padilla Xavier Deltell , Fernando Ramos, Rosario Pardo , Leonardo Dantés, Javier Cárdenas y Mariano Mariano. Además, se tendrá la intervención especial de alguno de los personajes más icónicos de 'Crónicas marcianas' como Boris Izaguirre Loles León , Enrique del Pozo, Marta López , Susana Reche, Javier Nart, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelys Zamora . Por último,

Tal y como ha confirmado Jaime Guerra, directivo de Mediaset España, Xavier Sardà y Carlos Latre son los ideólogos de 'Crónicas marcianas. El reencuentro'. Además, este mismo responsable ha asegurado que una de las grandes dificultades de hacer este proyecto se la han encontrado a la hora de seleccionar los momentos que incluir en el especial, ya que había demasiados. Por otro lado, a pesar de que Carlos Latre y Boris Izaguirre trabajen en el grupo Atresmedia, no han tenido ningún problema para poder contar con ellos.

'Crónicas marciana', un programa reivindicativo y transgreso

Por su parte, Xavier Sardà ha explicado que, si este especial tiene una buena acogida, podría darse un programa único del formato. Sin embargo, el presentador de televisión descarta que 'Cónicas marcianas' vuelva por ahora a la pequeña pantalla . "Hoy en día sería más difícil tratar ciertos temas que se trataron", ha destacado Jaime Guerra, quien también confirma que este reencuentro va a sorprender a la gente joven que no vivió el programa "reivindicativo y transgresor" de Telecinco.

Xavier Sardà, el pilar del formato

Para la grabación de 'Crónicas marcianas. El reencuentro' se han utilizado los mismos estudios donde comenzaron hace 25 años. Sin embargo, no se ha podido hacer en el mismo plató porque allí ya no hay nada, aunque sí que lo han podido visitar. Con este especial se homenajeará a un programa que se caracterizaba por restarle importancia a las situaciones tensas tirando de humor y por dejar la violencia atrás, puesto que cuando estaban en pantalla se vivieron los atentados del 11S. No obstante, Rocío Madrid tiene claro el elemento fundamental del exitoso proyecto de Telecinco que alcanzó unas audiencias imposibles de repetir actualmente: "Sin Sardà no somos nada".

Xavier Sardà promocionando 'Crónicas marcianas. El reencuentro'

Unieron a 'Gran Hermano' y 'Operación Triunfo'

Carlos Latre y Xavier Sardà han querido recordar que, mientras ellos estaban en la pequeña pantalla, también se dieron dos de los fenómenos televisivos más importantes de España, 'Gran Hermano' y 'Operación Triunfo'. El presentador ha desvelado que recibió alguna bronca de los directivos por meter a personas de un formato en el plató del otro.