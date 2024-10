Telecinco presenta 'Demos: El gran sondeo', su apuesta contra 'Mask Singer': "Daremos voz a la calle"

Por Pablo Fernández Pérez / Alejandro Rodera |

El mayor desafío profesional de Risto Mejide se podrá ver en el prime time de Telecinco. El próximo miércoles 23 de octubre, el dial azul de Mediaset lanzará a las 22:50 la primera entrega de 'Demos: El gran sondeo', un formato producido por Fremantle España y Vodevil que plantará cara a 'Mask Singer: adivina quién canta' y 'Las abogadas' con una original premisa: rodear a su presentador de centenares de personas que jugarán un papel activo en el devenir de la emisión.

Los responsables de 'Demos: El gran sondeo'

", anticipa Mario Briongos, CEO de Fremantle España, en una presentación celebrada el jueves 17 de octubre. A su vez, Mejide se muestra "feliz" por poder dar este paso tras ' Chester ' y ' Todo es mentira ': "Esto es una evolución más, un salto mortal.. Todo el mundo va a tener la oportunidad de votar sobre temas que nunca se han preguntado.".

"Aquí hemos visto un Risto distinto, cercano, que escucha... Un Risto que no se ha visto nunca. Hace el papel de intentar que la conversación y el debate fluyan, porque sabe las dificultades de esto", añade Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España. Además, Mejide también desempeña otro rol tras las cámaras. "El cambio de presentador a productor es que cuando eres presentador te preocupas de lo que hay y cuando eres productor te preocupas de lo que falta, y creía que faltaba esto: diálogo entre la gente. La tele está llena de gente previsible. Cuando veo tertulianos, ya sé lo que van a opinar, pero la gente de la calle no. Recoger eso en un plató es magia".

Y para articular ese diálogo, 'Demos: El gran sondeo' impondrá tres normas. "La primera es que se respeten, aunque la gente anónima muchas veces es más respetuosa que nosotros. La segunda es concisión y brevedad, porque son muchas personas. Y la tercera es verdad. Al ser en directo, todo es real, no manipulamos nada. Mi reto va a ser decir que si identificamos a cualquiera que ha venido a engañarnos, esta persona no vuelve. Si alguien no es de verdad, se le va a invitar a abandonar el programa. Me la pueden liar, sí, pero para eso está el directo, que es lo que me gusta, que no sé qué puede pasar", señala Mejide.

El plató de 'Demos: El gran sondeo'

Coliseo de opiniones

El papel preponderante del público estará muy presente en un plató circular rodeado por una grada dividida en diferentes sectores según los tramos de edad de los asistentes. En total, el público estará integrado por 350 personas que se repartirán en grupos de 70 para cubrir el espectro de los veinteañeros hasta los mayores de sesenta años. "Hay 75 personas que han sido elegidas activamente según perfiles, procedencias... y el resto no. Se han buscado perfiles que representan la sociedad española, por medio de redes sociales, por ejemplo. Cualquiera que quiera venir a este programa, puede", explica Briongos.

"Contad que la primera muestra es con la que empezamos, pero es dinámico. Habrá gente que se quede, pero también vendrá mucha gente. Ojalá pasen por aquí los 47 millones de españoles", apunta Mejide, que tiene muchas esperanzas depositadas en la personalidad de los asistentes: "Esto es como el parlamento inglés. No sabéis lo que es esto, es una plaza de toros desbocada. La gente no viene modosita, viene a rugir".

De este modo, se busca recoger todo tipo de testimonios sobre cuestiones de rabiosa actualidad, que serán planteadas por los invitados famosos o anónimos que acudirán en cada edición. "Queremos dar la voz a la calle, dar voz a preguntas que normalmente no dan voz en los medios. Buscar los puntos de interés, las preocupaciones de la calle... Hacer preguntas incómodas", indica Aníbal Ruiz-Villar, director general de Vodevil.

Votación popular

Las intervenciones del público no solo serán verbales, ya que los 350 asistentes, así como los espectadores a través de una app, votarán para resolver diversos sondeos. "Nos daremos cuenta de que los temas preocupan de forma distinta a gente de diferentes edades. Para eso tienen las cartulinas rojas o verdes, para decidir y votar. Con la spidercam se ve desde arriba claramente quién vota rojo y quién verde", comenta Guerra. "Espero que para la gente sea un ejercicio de salud democrática. La democracia es más que votar una vez cada cuatro años y quejarse los otros tres", añade Mejide.

Sin embargo, el voto más relevante al que se tendrán que enfrentar los responsables de 'Demos: El gran sondeo' será el del público y, en el caso de que se supere la prueba de los audímetros, el programa podría ir para largo. "Para nosotros es una gran apuesta, vamos a luchar mucho para que se mantenga en la parrilla. Tenemos la idea de estar todo el año, tenemos temas para estar todo el año", asevera Guerra, secundado por un entusiasmado Mejide: "Estoy convencido de que un programa así es necesario. No hay duda. La gente que ha entrado ya, nos lo ha dicho: 'Joder, por fin'".