Por Beatriz Prieto |

La condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, emitida oficialmente el pasado jueves 29 de agosto, ha copado mucha atención en la televisión y los medios. 'Todo es mentira' no ha sido una excepción y, ante las peticiones de que el madrileño sea trasladado a España para cumplir con su condena, Risto Mejide aprovechó su programa del viernes 30 de agosto para pronunciarse al respecto.

Risto Mejide se pronuncia sobre el caso Daniel Sancho en 'Todo es mentira'

. Ya sé que no voy a ser el más popular de la clase diciendo esto, pero es mi opinión y no es necesariamente la del programa", arrancó el catalán, en un momento que, de hecho, se ha hecho viral en redes. Mejide confesó que ", sobre todo diplomáticas, incluso hablando de la Jefatura del Estado, para conseguir que Daniel Sancho venga a España".

"A ver, yo creo, y esto ya lo digo como ciudadano: hombre, es un señor que ha confesado un asesinato, premeditado o no, pero lo ha confesado", recordó el presentador. Asimismo, Mejide añadió del joven Sancho que "además, ha confesado descuartizar a otro ser humano en diecisiete bolsas". El catalán señaló entonces que "la misma gente que está diciendo que este caballero debería volver a España, acto seguido se ponen a decir que 'hay que ver, que vengan en un cayuco cincuenta personas, de las cuales, como mucho una estadísticamente, podía llegar a robarte el móvil". "A mí eso me parece eso una hipocresía bestial, por no decir otra cosa", remató Mejide.

Ocho años en Tailandia

Las palabras del presentador se lanzaban el mismo día en el que Sancho era trasladado en un furgón blindado a la Prisión Central de Surat Thani, al sur de Tailandia, como informa EFE, a pesar de la petición del chef de trasladarse a la prisión de la isla de Samui, más "amable". Una solicitud que fue denegada, puesto que dicho centro acoge internos a la espera de juicio o con condenas inferiores a quince años, ninguno de ellos el caso de Sancho quien, a pesar de que finalmente sea trasladado a territorio español, deberá cumplir primero la condena durante ocho años en una prisión tailandesa.