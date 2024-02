Por Daniel Parra |

La tercera temporada de 'Entrevías' ya tiene fecha de lanzamiento en Netflix. La plataforma ha anunciado que los ocho episodios que componen la entrega más reciente de la serie protagonizada por José Coronado, Luis Zahera, Nona Sobo y Felipe Londoño estarán disponibles el próximo viernes 23 de febrero. De esta forma, la más reciente temporada de la ficción estará disponible en la plataforma de streaming tres meses después de su desenlace en Telecinco, que emitió su último capítulo el pasado 28 de noviembre, y que obtuvo mínimos históricos, bajando del millón de espectadores en cinco de sus episodios.

Álex Medina y María de Nati en la tercera temporada de 'Entrevías'

Para la tercera temporada de la serie producida por Alea Media (' Patria ', ' Vivir sin permiso '),. Todos ellos se sumaron a un reparto en el que continuaron Miguel Ángel Jiménez

A la espera del estreno de su tercera temporada en Netflix, 'Entrevías' ya ha finalizado el rodaje de la cuarta entrega, que será, además, la última de la ficción. "No sé si estoy preparado para dejarte ir. Esta serie ha sido el proyecto más brutal al que me he enfrentado en toda mi carrera", escribió Miguel Ángel Jiménez, actor que interpreta a Santi Abantos. Por su parte, Laura Ramos quiso agradecer a José Coronado: "Un honor y una suerte muy grande haber trabajado tres años a tu lado".

Un éxito global en Netflix

Con la posibilidad de aterrizar en Netflix después de ser estrenada en abierto en Telecinco, 'Entrevías' se ha convertido en un éxito a nivel global en la plataforma. De hecho, la segunda temporada de la ficción acumuló más de 140 millones de horas de visionado en el primer semestre de 2023, siendo la serie española más vista en ese intervalo, por encima de otras ficciones como 'La chica de nieve, 'El silencio' o 'Bienvenidos a Edén'.