La televisión moderna nos ha acostumbrado a unos tiempos diferentes. La fórmula de lanzar una temporada por año sigue siendo la norma, pero hay títulos como 'Westworld' o 'Atlanta' que no se atienen a esos límites y marcan unos mayores plazos de espera. Un caso similar es el de 'Master of None', con la diferencia de que el desarrollo de su hipotética temporada ha sido todo un misterio desde que se lanzara su aclamada segunda entrega. Cuatro años después (¡por fin!) se ha producido una mención oficial por parte de Netflix que confirma cuándo podremos ver los nuevos episodios.

Aziz Ansari en 'Master of None'

De manera totalmente sorprendente, el repaso realizado por la cuenta oficial de Netflix Francia de los estrenos del mes de mayo incluye 'Master of None'. No se concreta la fecha exacta en la que se producirá su regreso, pero su mera presencia ya sirve de alivio para todos aquellos espectadores que estuvieran esperando el regreso de Dev y el resto de sus amigos.

La integración de 'Master of None' en ese listado supone el anuncio oficial de la tercera temporada por parte de Netflix, aunque meses atrás ya se había filtrado información acerca de la misma. En enero de este mismo año el portal británico Chortle aseguraba que los nuevos episodios estarán ambientados en Londres y que su rodaje habría arrancado en primavera de 2020, viéndose afectado por la pandemia.

¿Una nueva vida?

'Master of None' sigue los pasos de Dev, el carismático personaje interpretado por el cocreador de la serie, Aziz Ansari, que trata de poner orden en su vida y salir adelante junto a sus amigos en Nueva York. La segunda temporada ya salió de las fronteras estadounidenses al adentrarse en Italia, cosechando entusiastas críticas por su forma de entrelazar géneros y empaparse del valor de los diferentes personajes. No obstante, Ansari reconoció a Vulture que podría tardar en llevar a cabo la tercera entrega, y así ha sido. "Me tengo que convertir en un tío diferente antes de escribir una tercera temporada, es mi planteamiento personal, tengo que casarme, tener un hijo o algo", reflexionaba el humorista.