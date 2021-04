Netflix también tiene un ojo puesto en Turquía, uno de los territorios que más ficción exportan al resto del mundo. No obstante, las restricciones locales pueden ser un muro insalvable. Así lo demuestra el drama sufrido por Ece Yörenç, guionista de éxitos como 'Fatmagül' o 'Medcezir', con su último proyecto junto a la plataforma de streaming, 'If Only', que no pudo acometer su rodaje por culpa de un veto político. Afortunadamente, esa cancelación prematura no ha supuesto su muerte definitiva, ya que Netflix está preparando una versión española.

Özge Özpirinçci iba a protagonizar 'If Only'

La nueva producción local de Netflix en España lleva como título 'Si lo hubiera sabido (If Only)' y ha sido anunciada durante la presentación de contenidos de la plataforma celebrada el jueves 15 de abril. Como no podía ser de otra manera, esta revisión del proyecto original contará con Yörenç como consultora creativa, aunque el peso del desarrollo recaerá en la dramaturga canaria Irma Correa, que ejercerá de showrunner.

La protagonista de 'Si lo hubiera sabido (If Only)', que será producida por Boomerang, es la treintañera Emma, interpretada por Megan Montaner, que se siente atrapada en una infeliz realidad. Ha formado una familia junto a su marido, pero se siente tan incompleta que si pudiera viajar en el tiempo rechazaría su propuesta de matrimonio. Cuando se plantea esa alternativa, se ve sumida en un viaje en el tiempo al pasado, que le lleva a meter su mente madura en el cuerpo de su yo de veinte años, permitiéndole así reevaluar su futuro.

Choque con la censura

La 'If Only' original iba a estar protagonizada por Özge Özpirinçci ('Mujer') y, cuando todo estaba listo para empezar a grabar sus ocho episodios, las autoridades locales impidieron que pudiera salir adelante en julio de 2020. ¿La razón? Los guiones contaban con un personaje gay. Ni los productores ni Netflix pasaron por el aro de la censura y el proyecto quedó abandonado... hasta ahora.