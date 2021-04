Un año más, Netflix ha sacado pecho para presumir de la ingente cantidad de proyectos locales en los que se encuentra implicada en estos momentos. Durante un evento celebrado de manera telemática el 15 de abril, la plataforma de Los Gatos ha hecho hincapié tanto en las series como en las películas y realities españoles que están cerca de su estreno, en pleno rodaje o en fase de preproducción. Entre las novedades nos encontramos con siete títulos inéditos, que se sumarán a un catálogo patrio en constante crecimiento.

Itziar Ituño ('La Casa de Papel') protagonizará el drama 'Intimidad'

La lista de tres nuevas series españolas que Netflix ha puesto en desarrollo está encabezada por 'Intimidad', un drama creado por Verónica Fernández ('Hache') y Laura Sarmiento ('La zona'), producido por Txintxua y dirigido por Jorge Torregrossa, Ben Gutteridge, Marta Font y Koldo Almandoz. Su protagonista es una política que sufre un escarnio absoluto cuando se filtra un vídeo sexual. Partiendo de esa premisa, la ficción empuja a varias mujeres a examinar la línea que separa la vida pública de la privada. Sus protagonistas son Itziar Ituño, Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz, Emma Suárez y Ana Wagener.

En el terreno del thriller se moverá 'Baruca', una serie de seis episodios que tiene como creadores a Víctor Sierra ('Viradeira') y Xose Morais ('Néboa') y como director a Óscar Pedraza ('Sky Rojo'). En esta apuesta más centrada en la acción, la trama transcurre en una prisión psiquiátrica cuyas comunicaciones son cortadas por un grupo del exterior. El objetivo de los invasores es capturar a uno de los internos, pero en su camino se impondrán el obstinado director del centro y un puñado de funcionarios. Sus protagonistas son Alberto Ammann y Luis Callejo.

Por último tenemos 'Si lo hubiera sabido (If Only)', que supone un movimiento insólito para Netflix, ya que recupera una serie que fue cancelada al no ceder ante la censura turca, y que ahora resucita con una versión española guionizada por Irma Correa. También está implicada como consultora Ece Yörenç, creadora del proyecto original y de títulos como 'Fatmagül'. La producción corre a cargo de Boomerang y la historia gira alrededor de una treintañera (Megan Montaner) que consigue viajar al pasado para replantearse su vida lejos de las constricciones maritales en las que se ha visto atrapada.

Megan Montaner será Emma en 'Si lo hubiera sabido'

Luchando por el trono de los realities

Además, Netflix ha confirmado el desarrollo de 'Amor con fianza', un nuevo reality presentado por Mónica Naranjo y producido por Fremantle. Al estilo de 'La isla de las tentaciones', llevará a seis parejas a un paraje exótico para poner a prueba sus relaciones. Sin embargo, aquí el detonante es la aplicación de una tecnología ocular que detecta mentiras a partir de la expresión de los ojos. De esa manera, se irán destapando los secretos soterrados de los concursantes, hasta que una de las parejas resulte victoriosa y se lleve el premio.

El otro contenido factual en el que ha invertido Netlix de cara al futuro es 'Georgina', una producción centrada en la vida de Georgina Rodríguez, la influencer, modelo y actual pareja de Cristiano Ronaldo. A lo largo del reality se irá mostrando tanto su faceta profesional como la personal, exponiendo su día a día y la realidad que se oculta tras las imágenes que acumulan millones de reacciones en Instagram.

Mónica Naranjo presentará 'Amor con fianza'

Dos romances de cine

El tercer pilar de la producción local de Netflix es el cine, que se reforzará con dos nuevas películas originales. La primera es 'A través de mi ventana', en la que Marçal Fores adapta el best seller de Ariana Godoy bajo la producción de Nostromo. En el centro de su relato se encuentra Raquel, que lleva mucho tiempo obsesionada con su vecino Ares, al que observa furtivamente a pesar de no haber mediado palabra con él.

Y la segunda cinta es 'Eres tú', una comedia romántica producida por Zeta Studios y escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, creadores de 'Reyes de la noche'. En este caso, el protagonista es Javier, un adolescente que da su primer beso a los 16 años. A partir de ese momento, descubre que tiene el don de la clarividencia amorosa: es capar de ver el futuro de una relación. Desgraciadamente, lo que parecía un privilegio se puede convertir en una losa cuando besa a la novia de su mejor amigo.

Fran Perea irrumpe en la segunda temporada de 'El vecino'

Pinceladas del futuro

Mientras aguardamos la llegada de nuevos títulos anunciados previamente, como 'Alma', 'Bienvenidos a Edén', 'El tiempo que te doy' o 'Jaguar', Netflix ha puesto fecha al regreso de 'El vecino', que terminará con una segunda temporada prevista para el 21 de mayo. Además, se ha confirmado que el rodaje de la primera serie musical española de Netflix, 'Érase una vez... pero ya no', creada por Manolo Caro, arrancó su rodaje el 5 de abril. Por último, se ha subrayado que la película documental 'El caso Wanninkhof - Carabantes' verá la luz el 23 de junio, dos meses después que el thriller 'El inocente' (30 de abril). Próximamente también veremos la cuarta temporada de 'Élite' (18 de junio), la segunda de 'Sky Rojo' (23 de julio) y la quinta de 'La Casa de Papel', que todavía no tiene una fecha asignada.