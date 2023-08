Por Diego López |

'The White Lotus' ya tiene por fin localización para el rodaje de su tercera temporada, y es un lugar que desafortunadamente está en boca de todos los medios de comunicación. La serie de Mike White se trasladará hasta la sureña isla de Koh Samui en Tailandia, donde casualmente se encuentra encarcelado Daniel Sancho por su supuesto y macabro homicidio, y donde la mayoría de los periodistas españoles desplazados han establecido base, al igual que su padre, el actor Rodolfo Sancho.

Espectaculares vistas y playa privada en el Four Seasons de Koh Samui

El más lujoso todavía para su temporada "más espiritual"

La noticia aún no ha sido oficialmente confirmada por HBO pero los viajeros más observadores han visto cómo el hotel Four Seasons de Koh Samui quedaba completamente reservado a lo largo de dos meses de la noche a la mañana. El rodaje tendrá por tanto lugar. Por tercera vez, la serie apuesta por esta lujosa cadena hotelera para trasladar ahí su peculiar resort.

Mike White ya había confirmado que los nuevos capítulos de 'The White Lotus' se grabarían en Tailandia, sólo faltaba conocer el lugar exacto. Y el hotel Four Seasons de Koh Samui es una de las propiedades más lujosas y selectas no sólo de toda Tailandia, sino del mundo entero.

Cuenta con un total de 60 habitaciones, todas ellas con piscina individual propia y acceso a una playa privada. Además dispone de 11 residencias privadas de hasta 1.500 metros cuadrados con chef y mayordomos exclusivos durante la estancia. Alojarse en una de ellas comienza por los 700 euros por noche en la habitación más económica y 3.200 euros en la residencia.

El Muay Thai con vistas en el Four Seasons de Koh Samui

El resort permite también alquilar uno de los lujosos yates por 6.500 euros el día y visitar las islas aledañas o contemplar las impresionantes puestas de sol tailandesas. En el apartado más económico dispone de un ring de Muay Thai, el popular boxeo tailandés, donde ofrecen clases para todos los niveles y que seguramente hará su aparición en la serie, que explorará la religión y la espiritualidad. Espiritualidad que se puede desarrollar en su spa, donde un tratamiento de dos horas puede llegar a los 500 euros.