'The White Lotus' podría recuperar a todos sus protagonistas en una futura temporada

Por David Pallarés |

Hay mucha expectación alrededor de la tercera temporada de 'The White Lotus'. Después del éxito de la segunda entrega y los numerosos premios que ha recibido, su creador Mike White se encuentra inmerso en los preparativos de la próxima tanda. No obstante, la serie es una de las afectadas por la huelga de guionistas y su producción se encuentra paralizada. Sin embargo, White ya ha estado recorriendo Tailandia para buscar posibles localizaciones para el rodaje.

Theo James y Meghann Fahy en 'The White Lotus'

Aún no se conocen los detalles de esta tercera entrega, tan solo, que vuelve a la serie después de haber participado en la primera temporada. Con este regreso, las teorías sobrehan ido cobrando fuerza. Según ha podido contar en un reportaje de The Hollywood Reporter, a Mike White no le importaría hacer, como en una especie de

"Sería sencillo ser una antología total, pero creo que es más divertido que haya pequeñas conexiones a lo largo de la serie", indica el cineasta. "Si la serie sigue durante un par de temporadas más, estaría bien hacer una temporada con los personajes estelares". Además, el creador bromeaba con la idea de haber metido a Jennifer Coolidge en un barco después de lo mal que lo pasó durante el rodaje de la primera temporada. La ley italiana que reducía el aforo en el barco para grabar y las náuseas que le provocaba el traqueteo a la actriz, hicieron que la grabación fuera "divertida" para White: "Lo pasó tan mal filmando en el barco en la primera temporada que me imaginé diciéndole: 'Sí, ahora tu personaje va a morir en un barco'", bromeaba el guionista.

Fichajes frustrados

A pesar de que el regreso de Natasha Rothwell como el personaje de la trabajadora del spa está confirmado, hay otros que no se han podido llevar a cabo. Es el caso del de la actriz Connie Britton, que protagonizó la primera entrega ubicada en Hawái. Aunque se empezó a rumorear que la actriz podría volver en algún momento a la serie y aunque, según parece, hubo conversaciones entre ella y el creador, finalmente no pudo ser por motivos de agenda, como adelantó TVLine. Tendremos que esperar un poco más para ver si finalmente reaparecerá en algún episodio.