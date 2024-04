Por Redacción |

Las guerras de las Campos siguen activas. Carmen Borrego se ha convertido en la persona más buscada por la exclusiva que han dado su hijo y su nuera anunciando su separación. El tema sigue generando revuelo y haciendo que muchos hablen de la colaboradora, como Gustavo Guillermo.

'TardeAR'

El exchófer de María Teresa Campos ha acudido a ' TardeAR ' y ha reconocido que ha escrito a Borrego, pero que ha tardado en contestarle. Rápidamente, le preguntaban por su relación con ella y con Terelu Campos . No noto el amor, no es recíproco lo que yo he dado por ellas".

El exconcursante de 'GH VIP' también ha opinado de la polémica de Carmen Borrego y su hijo: "Han tenido una relación de amor y odio. Carmen es una madre excepcional y nunca me ha hablado mal de Paola, su nuera", ha expresado dando su apoyo en este asunto a la colaboradora.

No se corta

En el formato de Telecinco, Gustavo Guillermo no ha dudado en mojarse sobre las razones detrás de la exclusiva: "Es buen chaval y buen tío, pero no quiero acusarle pero está influenciado muchas veces por su padre. No se habla así de una madre porque siempre se está en deuda", ha expresado ante los colaboradores y el público presente.