El clan Campos vivía esta semana un inesperado giro en una de sus tramas. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, cargaba duramente contra su madre en la revista Lecturas. En ella, expresaba que no confía en su madre y criticaba su forma de actuar en televisión: "Puedo quedar de cruel porque a mí nadie me ve llorar, yo no lo hago delante de una cámara. No sé dónde empieza el personaje y donde empieza mi madre (...) Las lágrimas se hacen en casa, no delante de todos los espectadores", le dedicaba a la menor de las Campos su hijo.

Terelu Campos en '¡De viernes!'

Tras explotar la bomba,. "Carmen lo está llevando como puede, poco a poco. No es plato de buen gusto para nadie, y menos para una grandísima madre como ella", le dedicaba a Borrego. La mayor de las Campos confesó que tanto ella como su hermana no esperaban "para nada" la exclusiva, pues les sorprendió el cambió de actitud que Almoguera ha tenido respecto al foco mediático.

"Hay algo que no alcanzo a comprender. Me resulta muy extraño que dos personas que no hacen nada familiarmente porque hay prensa, luego se pronuncien con la prensa", criticaba Terelu Campos en su intervención, haciendo referencia también a la entrevista en exclusiva que Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, había hecho una semana atrás en otra conocida revista cargando contra el clan. Según contó Campos, la actitud de ambos con respecto a los medios de comunicación en antaño era de "rechazo absoluto y total". "La prensa sabe respetar cuando tú no quieres entrar ni participar. A mí me sorprende el cambio de opinión", reconoció Campos.

Santi Acosta, Beatriz Archidona y el resto de colaboradores quisieron ahondar más en el drama familiar, preguntándole a Campos si ella había hablado con su sobrino tras las duras declaraciones. "He preferido no hablar con él, no hubiera sido muy bueno para ninguno", respondía ella. Además, añadía: "Yo no tengo miedo a nada. El problema no es que vaya a hablar. A mí lo único que me molesta son las mentiras". Sobre los temas en los que habría mentido Almoguera, Campos prefirió no entrar: "No me pertenece a mí. Eso ya, si su madre se quiere pronunciar...".