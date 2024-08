Terelu Campos explica sus "malabarismos para sobrevivir": "Quien no lo entienda, me la pela"

Por Joan Centelles Martínez |

Tan solo dos días después de su sonada exclusiva en la revista Lecturas, donde arremetía duramente contra los que fueran sus excompañeros del extinto 'Sálvame', Terelu Campos reaparecía en '¡De viernes!', el espacio del que es colaboradora habitual, para expresarse ante el revuelo que habían generado sus palabras. Y es que, entre otras muchas declaraciones, la mayor de las Campos aseguró que tenía que hacer "malabarismos para sobrevivir", confesando así el estado actual de su economía.

Terelu Campos en '¡De viernes!'

Lejos de achantarse ante sus detractores, la colaboradora ha reaparecido para hacer frente a todas los comentarios negativos. ". Eso sería espantoso. Eso sí que me preocuparía de verdad", explicaba Campos. "", se defendía sobre la veracidad de sus palabras.

"¿Pero estás tiesa?", le preguntaba su compañero Antonio Montero. "No, cariño, no", contestó ella, antes de matizar las palabras que expresó en la revista. "Yo adquiero por temas personales en un momento de mi vida una serie de compromisos que tengo que seguir cumpliendo", expresó poco clara la colaboradora. "Tampoco tengo que dar explicaciones de todo. Digo que una hace malabarismos porque cuando has apagado un fuego te ha venido otro que no sabías. A eso me refiero", explicaba, antes de asumir el error de haber utilizado esa expresión. "Perdón por la palabra 'malabarismos'".

La verdadera razón

Aunque al principio fue un tanto ambigua a la hora de explicarse, finalmente se animó a contar los detalles de esos "fuegos" económicos que tenía que apagar, que tenían que ver con unos compromisos que asumió durante la enfermedad de su madre. "Pertenecen a un engranaje que hubo que hacer para que la persona más importante mi vida (María Teresa Campos) tuviera las necesidades que tenía que tener. Y lo volvería a hacer una y cien mil veces más. Quien no lo entienda, ¡me la pela!", zanjaba finalmente.