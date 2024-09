Por Joan Centelles Martínez |

El clan de los Suescun Galdeano volvió a protagonizar una semana más el prime time de Telecinco. Después de la visita de Sofía Suescun, de Maite Galdeano o de Cristian Suescun a '¡De viernes!' en los últimos programas, quien acudía al plató del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta era Kiko Jiménez. El andaluz se sentaba por primera vez en el programa para hablar de la guerra familiar que continúa abierta y allí recibió la réplica de Galdeano en directo.

Tras varias semanas lanzando dardos de un bando a otro,. El programa había prometido un cara a cara entre ellos, pero el formato escogido finalmente, al parecer pedido por este último en su contrato, impidió que se vieran las caras en plató. De esta forma,. Durante su intervención, confirmó la versión que en su día contaron los hermanos Suescun en ese mismo plató y siguió cargando contra su suegra.

Después del testimonio del andaluz, Galdeano se intercambiaba el puesto con él y entraba en plató para contestar las palabras de su yerno. "He tomado nota de todo lo que ese señor ha dicho y sigo diciendo que esto que me están haciendo no lo pueden hacer, porque me han dejado como si de repente yo no estuviera, como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otro", comenzó expresando ella. "Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte, pero no lo va a conseguir porque a mí lo único que me interesa es recuperar a mi niña".

Jiménez, que escuchaba la entrevista de Galdeano desde la sala VIP, conectaba en directo para responder a su réplica, pero se mostraba molesto por tener que coincidir con ella aunque fuera a través de la pantalla: "Me he quedado aquí porque voy a participar ahora en el debate de 'Gran Hermano' que vamos a hacer en '¡De viernes!' y por eso estoy, si no ya me hubiera ido a mi casa. Sinceramente, no me parece lógico ni coherente tener que estar interviniendo mientras ella hace su entrevista. Lo he dicho hace un rato, doy por concluida mi intervención. No voy a perdonar las cosas tan graves que ha dicho sobre mí y las amenazas de muerte que me ha lanzado. Está judicializado y eso seguirá su curso. Yo no voy a venir a un plató de televisión a recibir perdones y aceptarlos o no", expresaba enfadado Jiménez.

"¿Cierras la puerta a una reconciliación?", le preguntaba entonces Archidona. "Creo que lo he dejado claro. Ella debe de tomar acción y ser consciente de lo que ha ocurrido, que es bastante grave, y ponerse en manos de profesionales. Yo por mi parte lo tengo claro". Ante estas duras palabras que le lanzó, Galdeano quiso expresarse al respecto. Sin embargo, nada más comenzar su réplica, Jiménez la interrumpía y expresaba: "Me voy fuera a esperar". En ese momento, el andaluz se levantaba de la silla y abandonaba la sala VIP para no escuchar aquello que su suegra quería expresar.