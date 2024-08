Pilar Vidal vuelve a sacar la cara por Terelu Campos: "Su carrera no está acabada"

Por Redacción |

El 4 de agosto de 2024, se publicaba un artículo muy duro sobre la carrera de Terelu Campos que el viernes 19 de agosto han comentado en 'Espejo público'. Tras recoger frases y colocarlas en un vídeo, los colaboradores del programa de Antena 3 han reaccionado de formas muy distintas. Por una parte, Gema López parecía estar de acuerdo con lo que se decía de su excompañera, mientras que Pilar Vidal ha sacado la cara por su amiga.

'Espejo público verano'

"Es la opinión de un compañero, la respeto, pero no la comparto, lo siento muchísimo. Considero que la carrera de una persona está rota cuando ya no trabaja. Y vuelvo a insistir,, haya cambiado de estilo, haya sido presentadora, colaboradora...", decía Pilar Vidal.

"Pero esa no es la carrera que ella quiso hacer. Una cosa es trabajar en televisión y hacer miles de cosas, que me parece muy honrado. Y otra es que tú te marques una carrera y en mitad de esa línea que tú te has marcado, hagas determinadas cosas porque quieres tener dinero", replicaba la presentadora.

Su sueño relegado

"Su carrera no está acabada, otra cosa es que haya tenido que relegar su sueño", puntualizaba Pilar Vidal. "A ella le hubiese gustado heredar el puesto de su madre", reflexionaba también Alonso Caparrós, que también se ha mojado sobre la situación de la que fue su compañera en 'Sálvame'.