'The Boys' revienta la democracia en el tráiler de la cuarta temporada

Amazon nos ha regalado un primer vistazo a la cuarta temporada de 'The Boys' antes del final del año. Aprovechando la celebración de CCXP in São Paulo, el gigante del comercio online ha compartido un primer tráiler del regreso de su ficción estrella, aunque por el momento no ha desvelado su fecha de lanzamiento, que está prevista para algún momento de 2024.

En el avance se puede apreciar una escalada de tensión entre quienes apoyan a Starlight y los vehementes fans de Homelander. Mientras tanto, el sádico superhéroe encarnado por Antony Starr observa cómo el mundo se va derrumbando ante sus ojos, hasta llegar al punto de aparecer totalmente ensangrentado en el plano final. Además, también se presenta al personaje interpretado por el gran fichaje de la temporada, Jeffrey Dean Morgan, que guardará una estrecha relación con Butcher.

Según la sinopsis oficial, la cuarta entrega acercará más que nunca a Victoria Neuman a la Casa Blanca, sobre todo gracias al apoyo de Homelander. Por su parte, Butcher está al límite en lo que respecta a su salud y tampoco tiene el respaldo de sus excompañeros, que se han hartado de sus mentiras. Por tanto, el equipo está dividido, pero debe encontrar la manera de salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.